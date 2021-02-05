4 февраля боевики на Донбассе открывали огонь четыре раза, ранен украинский военный – штаб ООС

С начала суток 5 февраля боевики на Донбассе нарушали режим прекращения огня один раз, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

4 февраля российско-оккупационные войска на Донбассе четыре раза нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook 5 февраля.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Пивденного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В результате обстрела был ранен украинский военный.

"В районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону наших подразделений. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Водяного на Приазовье российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета. А недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", – сообщили в штабе.

С начала суток 5 февраля зафиксировано одно нарушение режима тишины.

"Неподалеку Новомихайловка противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", – добавили а пресс-центре.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.