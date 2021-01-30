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ПОЛИТИКА

Суд по Антоненко охраняет больше людей, чем президента. Какой КПД их использования? – Кривонос

Правоохранителей, которые охраняют суд над фигурантом дела об убийстве Павла Шеремета Андреем Антоненко, можно было бы направить на патрулирование Киева или на Донбасс, считает экс-замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

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Кривонос: Можно уже научиться считать народные деньги и человеческие ресурсы
Кривонос: Можно уже научиться считать народные деньги и человеческие ресурсы
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Суды, которые рассматривают дела относительно фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, бывшего фронтмена группы Riffmaster Андрея Антоненко, охраняет больше людей, чем президента.

Об этом 29 января заявил в Facebook бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос.

"Сегодня был на суде у Riffmaster об изменении меры пресечения... Сделал вывод, что первое лицо государства охраняют меньшим количеством людей, чем суд во время рассмотрения дела Риффа, который точно не несет угрозы для общества", – написал он.

Кривонос утверждает, что суд охраняло "около 220–250 человек" из числа полицейских и нацгвардейцев.

"Это тех, что я увидел и посчитал. Допускаю, что где-то были спрятаны резервные подразделения. Если разделить это количество на три, то получается 73–83 патруля (патруль со старшим и двумя патрульными), которые могут быть большой силой по поддержанию порядка в городе Киеве, а еще лучше – в зоне ООС (операции Объединенных сил на Донбассе. – "ГОРДОН"). Сколько нарушений и преступлений могло не произойти, если бы эти ребята не отстаивали под судом, а выполняли свои обязанности в интересах граждан Украины", – объяснил экс-замсекретаря СНБО.

Он подчеркнул, что правоохранителей содержит украинский налогоплательщик.

"Какой коэффициент полезного действия от такого использования? Посмотрите статистику, сколько за это время было совершено преступлений и нарушений по Киеву. На седьмом году войны можно уже научиться считать народные деньги и человеческие ресурсы", – считает Кривонос.

https://www.facebook.com/sgkryvonos/posts/906564946836012

29 января Киевский апелляционный суд оставил в силе арест Антоненко до 7 февраля.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко продолжает находится под стражей. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.

Теги: Киев, налоги, Сергей Кривонос, правоохранители, патрулирование, президент, полицейский, операция Объединенных сил, охрана, суд, Андрей Антоненко, ООС
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