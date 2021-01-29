"Сволочи... Просто 37-й год". Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Антоненко

Ветеран АТО Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, считает, что президент Украины Владимир Зеленский создал безвыходную ситуацию в этом деле.

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

По результатам апелляционного рассмотрения мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений. Срок действия меры пресечения – до 7 февраля 2021 года.

"Сволочи... Просто 37-й год. Спасибо, господин президент, что вы создали такую безвыходную ситуацию. Вы – не мужчина", – заявил Антоненко после оглашения решения суда, сообщает "Цензор.НЕТ".

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела, и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.