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"Сволочи... Просто 37-й год". Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Антоненко

Ветеран АТО Андрей Антоненко, обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета, считает, что президент Украины Владимир Зеленский создал безвыходную ситуацию в этом деле.

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Антоненко Зеленскому: Вы не мужчина
Антоненко – Зеленскому: Вы не мужчина
Фото: EPA

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

По результатам апелляционного рассмотрения мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений. Срок действия меры пресечения – до 7 февраля 2021 года.

https://www.facebook.com/Kyiv.Court.Of.Appeal/posts/2770163603233719

"Сволочи... Просто 37-й год. Спасибо, господин президент, что вы создали такую безвыходную ситуацию. Вы – не мужчина", – заявил Антоненко после оглашения решения суда, сообщает "Цензор.НЕТ".

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко находится под стражей уже больше года. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу. В январе адвокат Дмитрий Круговой просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство, так как его жена заболела, и их общих детей не с кем оставить, но суд отклонил и это ходатайство.

Теги: убийство, СИЗО, арест, Владимир Зеленский, апелляционный суд, Андрей Антоненко
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