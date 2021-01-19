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Дело Шеремета: Антоненко оставили в СИЗО

Несмотря на ухудшение здоровья Андрея Антоненко, подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, и то, что его детей сейчас не с кем оставить, суд отказался смягчать меру пресечения.

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Адвокат просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство
Адвокат просил суд отпустить Антоненко под личное обязательство
Фото: www.pravda.com.ua

Шевченковский районный суд Киева отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения музыканту, ветерану АТО Андрею Антоненко, подозреваемому по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает "Укринформ".

Адвокат Дмитрий Круговой попросил суд отпустить Антоненко под личное обязательство на фоне ухудшения состояния здоровья в СИЗО.

Кроме того, по словам защитника, жена Антоненко заболела, ее диагноз еще не установлен, и их общих детей на данный момент не с кем оставить.

Несмотря на аргументы адвоката, суд оставил без удовлетворения ходатайство об изменении меры пресечения.

Следующее заседание состоится 2 февраля. На нем должно начаться рассмотрение материалов дела. 

17 декабря 2020 года защита Антоненко ходатайствовала о смягчении меры пресечения с ареста на личное обязательство, так как состояние здоровья музыканта ухудшилось. Антоненко сообщал, что у него проблемы с сердцем и зубами. Тогда суд ходатайство отклонил, однако дал согласие на его этапирование в больницу.  

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, военная медсестра Яна Дугарь, а также врач и волонтер Юлия Кузьменко. Все они были арестованы, позже Дугарь и Кузьменко смягчили меру пресечения и выпустили из СИЗО, Антоненко находится под стражей уже больше года. Фигуранты заявляют, что непричастны к убийству Шеремета.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

Теги: Павел Шеремет, СИЗО, арест, адвокат, присяжные, заседание, Андрей Антоненко
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