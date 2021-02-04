Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего

Раненный на Донбассе украинский военный доставлен в лечебное учреждение, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

Боевики на Донбассе 4 февраля ранили украинского военнослужащего. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Север".

Российские оккупанты открыли огонь из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия в районе населенного пункта Пивденное Донецкой области.

Военнослужащий, получивший огнестрельное ранение, доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

О самочувствии бойца не сообщается.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.