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ВОЙНА В УКРАИНЕ

8 февраля боевики семь раз нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, утром 9 февраля боевики уже один раз нарушали договоренности о прекращении огня, это произошло в районе населенного пункта Пески.

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В штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь
В штабе отметили, что украинские военные открывали ответный огонь
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

8 февраля на Донбассе боевики семь раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на утро 9 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. (...) На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины давали адекватный ответ", – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что в районе населенного пункта Пивденное боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из автоматического станкового гранатомета; в пригороде Авдеевки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное – из стрелкового оружия и гранатометов.

О пострадавших украинских военнослужащих штаб ООС не сообщает.

"С начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Песок российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия. (...) Боевых потерь среди наших воинов нет", – отметили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/748689582430437/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Донбасс, боевики, перемирие, Авдеевка, Пески, гранатомет, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, Пивденное, миномет, ООС, нарушение
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