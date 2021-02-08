7 февраля боевики четыре раза нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 7 февраля боевики нарушали перемирие в районе населенных пунктов Новомихайловка, Золотое-4 и Луганское.

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

7 февраля на Донбассе боевики четыре раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на утро 8 февраля проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня", – говорится в сообщении.

В пресс-центре подтвердили, что в районе Новомихайловки был ранен украинский военнослужащий. Боевики вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и снайперского оружия.

"Возле населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Луганского вооруженные формирования Российской Федерации осуществили дистанционное минирование местности у наших позиций минами ПОМ-2", – рассказали в штабе ООС.

По его данным, утром 8 февраля противник не проявлял огневой активности.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.