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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Перемирия на Донбассе уже нет

Журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш считает, что обострение ситуации на востоке страны продиктовано политическими мотивами, не связанными с работой ТКГ.

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Гармаш отметил, что боевики применяет не провокационный, а снайперский огонь
Гармаш отметил, что боевики применяет не провокационный, а снайперский огонь
Фото: Сергей Гармаш / Facebook

Боевики на Донбассе не выполняют договоренности о прекращении огня, что свидетельствует о конце перемирия, заявил в эфире "24 канала" журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

По его мнению, для Украины сохранение режима тишины на востоке страны – это скорее политический вопрос, чтобы потом "спрашивать с России за их нарушения".

"Де-факто, мы должны признать, что да – перемирия уже, можно сказать, нет. Та сторона уже применяет не просто провокационный огонь, а снайперский", – подчеркнул Гармаш.

Он считает, что обострение ситуации на Донбассе продиктовано политическими мотивами, не связанными с работой ТКГ.

По словам Гармаша, он поддерживает главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, который заявил, что украинские военные должны отвечать на каждый выстрел российских оккупантов.

"То, о чем сейчас говорит Леонид Кравчук, – это его личное мнение, и я его поддерживаю. Но решение об адекватном ответе всегда было за военными. ТКГ – дипломатическая площадка", – отметил Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

6 февраля 2021 года в зоне операции Объединенных сил погибли двое украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения.

Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, военные, снайперы, агрессия, боевики, Сергей Гармаш, перемирие, война в Украине, война на Донбассе, ранение, ТКГ
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