На блокпосту на Донбассе застрелили водителя, который на машине пытался прорваться в ОРДЛО

По данным штаба операции Объединенных сил, на требование военнослужащего остановиться водитель не отреагировал и, наоборот, увеличил скорость движения транспортного средства.

В штабе ООС подчеркнули, что военнослужащий на блокпосту сделал предупредительный выстрел вверх Фото: depositphotos.com

На блокпосту на Донбассе 8 февраля застрелили водителя, который на машине пытался прорваться на оккупированную территорию. Об этом сегодня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Инцидент произошел около полудня на блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области.

В гражданском автомобиле ВАЗ2105 находилось два человека. По данным штаба ООС, на требование остановиться водитель не отреагировал и, наоборот, увеличил скорость движения транспортного средства.

"Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение. В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц – водитель и пассажир", – говорится в сообщении.

Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение. Однако по дороге в больницу водитель автомобиля скончался.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.