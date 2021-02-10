Зеленский подписал закон об "инвестиционных нянях"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает €20 млн.

Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Закон будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года", – говорится в сообщении.

Закон предусматривает поддержку украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает €20 млн. Инвесторы должны создавать не менее 80 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где ожидаются вложения. Согласно документу, они должны получить прямой договор с правительством Украины. Объем государственной поддержки для инвестора прописывается в специальном договоре. Он не может превышать 30% от планового объема проекта со значительными инвестициями (строительство, модернизация, техническое или технологическое переоборудование объектов, покупка оборудования и комплектующих изделий к нему).

Согласно документу, поддержку будут предоставлять предприятиям, которые работают в:

перерабатывающей промышленности;

транспортной отрасли;

образовании;

научной и научно-технической областях;

здравоохранении;

искусстве, культуре;

спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере.

Также предусмотрено создание специального правительственного уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощью инвесторам от начала и в течение всего времени проекта.

Идею о персональном опекуне со стороны государства для крупных инвесторов, Investment Nanny, Зеленский озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 22 января 2020 года. Тогда он говорил, что "если инвестор принесет в Украину $100 млн и более, то он получит личного менеджера, который знает пять языков, будет работать с клиентом круглосуточно" и решать все проблемы инвестора в любое время.

Законопроект "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями" президент внес в парламент 1 июля. В первом чтении Рада приняла его 21 июля. Рада приняла соответствующий законопроект в повторном втором чтении и в целом 17 декабря.