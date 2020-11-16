Высокие налоги и штрафы останавливают большие инвестиции – Федерация работодателей Украины

Когда правительство говорит о нереализованном потенциале в $1 трлн ВВП за 10 лет, бизнес вспоминает все то "хорошее", что сделало государство для украинского бизнеса за последние годы, пишет в своем блоге директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Отчет премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время презентации аудита украинской экономики в основном был о том, сколько денег Украина могла бы заработать, но не заработала, пишет в своем блоге на сайте LIGA.net директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации работодателей Украины Александр Яворский.

Когда правительство говорит о нереализованным потенциале в $1 трлн ВВП за 10 лет, бизнес вспоминает все то "хорошее", что сделало государство для украинского бизнеса за последние годы, "чтобы этот огромный потенциал – аж на $1 трлн – реализовать", пишет он.

"Сразу вспомнился недавний закон №466-IX, который посадил много различных отраслей – от айтишников к металлургов, от табачной отрасли до фактически каждого украинского экспортера – на очень "короткую цепь" наших налоговиков. О правиле "деловой цели" вспоминал. О том, как налоговый комитет Верховной Рады по сути проигнорировал все негативные сигналы от ведущих бизнес-ассоциаций Украины при принятии этого закона. Вспомнилось давление на крупных инвесторов со стороны государственных органов. В той же табачной отрасли – как только была завершена трехлетняя судебная тяжба между налоговиками и "Филип Моррис Украина" путем подписания утвержденного Кабинетом Министров мирового соглашения, так сразу Антимонопольный комитет открыл дело о якобы государственной помощи. То есть восстановление нарушенных прав компании этот орган рассматривает как потенциальную поддержку от государства", – напомнил Яворский.

Он добавил, что с таким успехом Антимонопольный комитет может открыть дела о государственной помощи против всех налогоплательщиков, которые добились отмены в судах незаконных доначислений, выписанных налоговиками.

"Это не единственное очень спорное дело со стороны этого государственного органа против табачных компаний. Ведь в этом году Антимонопольный комитет браво отчитался, как он оштрафовал всех крупнейших иностранных инвесторов на табачном рынке на несколько миллиардов гривен – якобы за монополизацию рынка оптовой продажи сигарет. Причем сначала сам же Антимонопольный комитет дал официальное разрешение на такую монополизацию", – подчеркнул директор департамента Федерации работодателей Украины.

Яворский напомнил, что во время почти каждого бюджетного процесса Украина резко повышает акцизы.

"Ассоциативный ряд "органично" завершил факт, как одним махом с 2021 года государство поднимает акцизы на наиболее инновационную и вероятно наименее вредную для здоровья табачную продукцию – так называемые ТИЭН (табачные изделия для электрического нагрева) – сразу в четыре раза. Вопреки существующей налоговой практике Евросоюза и имеющимся выводам контролирующих органов США", – заявил он.

По мнению автора, все это говорит о том, что Украине нужны деньги здесь и сейчас, но не нужны большие инвестиции.

"Ведь большие инвестиции "не живут" там, где есть непредсказуемость, произвол и избыточное давление. Той же "Филип Моррис" украинская власть по сути зарубила крупный инвестиционный проект открытия экспортного хаба по производству и продаже сигарет из Украины за границу. Хотя до сих пор компания пытается экспортировать из Украины сигареты не только в страны Кавказа, но даже в Японию. А можно по-другому? Да можно. Вот пример Италии – не самой богатой страны ЕС. Страны, где также есть определенные проблемы с построением правового государства, с коррупцией. Но, в отличие от Украины, здесь к иностранным инвесторам относятся с гораздо большим пониманием и уважением. Здесь резко не повышают налоги. Здесь не стараются изо всех сил наложить необоснованные штрафы", – написал Яворский.

Поэтому, отмечает он, "Филип Моррис" недавно объявила план открытия в Италии нового сервисного центра цифровой информации, в его создание компания планирует инвестировать около €100 млн и создаст около 400 новых рабочих мест.

"Именно в Италии компания открыла свою первую высокотехнологичную фабрику в Болонье по производству "Твенте" для IQOS. При этом только в Италии под эту фабрику компания уже успела построить огромную сеть поставщиков – около 8000 итальянских компаний – в том числе небольших, которые работают в местном сельском хозяйстве. А вот в Украине сейчас только обсуждают возможность построения такой фабрики по производству ТИЭН. Хотя мощные промышленные возможности есть – в частности, у компании есть фабрика по производству сигарет в Харьковской области, которая могла стать основой для расширения производства, освоения новой высокотехнологичной продукции, расширения сетей поставок и увеличения экспорта производимой в Украине продукции за рубеж", – заявил автор.

После резкого повышения акцизов в четыре раза, запланированного на январь 2021 года, на этих планах, вероятно, также будет поставлен крест, подытожил он.