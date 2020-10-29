Антимонопольный комитет оштрафовал "Интерпайп" на 69,3 млн грн

В "Интерпайпе" заявили, что категорически не согласны с выводами Антимонопольного комитета Украины и намерены оспаривать решение в суде.

29 октября компания "Интерпайп" получила от Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) штраф на сумму 69,3 млн грн за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Штраф был наложен в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес.

"Интерпайп" официально заявляет, что категорически не согласен с такими выводами АМКУ и намерен оспаривать данное решение в судебном порядке. Как национальный производитель мы считаем решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях", – сказано в заявлении.

В "Интерпайпе" подчеркнули, что рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на нем нет заградительных пошлин.

"Подавая подобные жалобы в АМКУ, недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставку в Украину продукции российских производителей. Напомним, что в отличие от украинского рынка Российская Федерация защитила свой рынок от украинских колес 39-процентной заградительной пошлиной", – подытожили в компании.

"Интерпайп" производит бесшовные трубы и железнодороные колеса, продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира. В компании работают 11 тыс. сотрудников, в прошлом году она перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд грн.