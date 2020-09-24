Антимонопольный комитет оштрафовал аптеку за препарат "Антикоронавирус"

Антимонопольный комитет оштрафовал владельцев аптеки за производство и распространенние препарата, который рекламировался как "средство от коронавируса". Об этом сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае Фото: pixabay.com

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 30 тыс. грн владельцев аптеки за производство и распространенние препарата под названием "Антикоронавирус". Об этом 24 сентября в Facebook сообщил глава Киевского областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

По его информации, препарат рекламировался как средство против коронавируса.

"Волна возмущения появлением этого "препарата" прокатилась в соцсетях еще в марте, мы взялись за расследование тогда же. Конечно, лекарств от COVID-19 не было тогда в природе, нет до сих пор. А препараты под названием "Антикоронавирус" есть", – написал Хмельницкий.

По его информации, был проведен опрос, который показал: у 76,8% респондентов возникает впечатление, что препарат имеет профилактические и / или лечебные свойства.

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрированы 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровели 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.