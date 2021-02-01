Без создания конкурентных условий Украина не сможет привлечь инвестиции для снижения углеродного следа экономики – Сахарук

В мире сейчас существует жесткая конкуренция между странами, и кто конкуренцию выигрывает – тот и получает деньги, отметил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Дмитрий Сахарук: Ты не сможешь как бизнес развиваться, если ты не поддерживаешь государство, если не поддерживаешь экологию и прочее Фото: prompolit.info

Последствия экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, создали не только проблемы, но и возможности для экономической и социальной перезагрузки экономик мира, ускорили энергетический переход для решения проблем климата. Для успешного восстановления и трансформации экономики с целью национального вклада в снижение углеродного следа Украине нужна долгосрочная стратегия и создание конкурентных условий для привлечения инвестиций, об этом говорили участники онлайн дискуссии "Davos Agenda 2021: выводы для Украины", которая была организована ДTЭK вместе с LIGA.net. Трансляцию агентство вело в своем Facebook.

"Без долгосрочной стратегии и создания конкурентных преимуществ для инвесторов Украина не сможет привлечь ни внешние, ни внутренние инвестиции для снижения углеродного следа экономики", – сказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

В мире сейчас существует жесткая конкуренция между странами, и кто конкуренцию выигрывает – тот и получает деньги, отметил он и добавил, что Украина должна думать о развитии своих конкурентных преимуществ.

Заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде Владислав Рашкован отметил, что одной из главных задач государства в контексте декарбонизации является разработка инструментов и стратегий для того, чтобы побудить людей к более ответственному потреблению, а компании – к более ответственному инвестированию.

"Международные организации, международные банки, государства, правительства, компании, люди – все должны ответственно относиться к окружающей среде и вопросам потребления. В таком случае мы преодолеем глобальный кризис и пандемию", – сказал Рашкован.

По мнению Сахарука, отдельно государство, отдельно бизнес или общество в Украине пока не способны ответить на те вызовы, которые существуют сейчас и будут существовать в "постковидний" период.

"И важно, чтобы появлялось как можно больше бизнесов, которые практикуют stakeholder capitalism – то есть бизнесы, которые действуют в интересах всего общества", – отметил он.

Заместитель председателя Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз" Юлия Ковалив добавила, что концепция stakeholder capitalism предполагает не только получение прибыли, но и понимание того, что ни один бизнес сегодня не может быть успешным без взаимодействия с обществом, а также без фокуса на окружающую среду.

"Не только бизнес, но и правительство должно принимать во внимание эту концепцию", – отметила Ковалив.

По ее убеждению, для быстрого восстановления экономики Украины необходимо в первую очередь побороть коронавирус, обеспечить доступность ресурсов и финансирования для бизнеса: а также вернуть инвесторов, обеспечив благоприятный бизнес-климат.

Как отметил профессор экономики университета Кейс Вестерн Резерв (США) Роман Шеремета, недавно в Америке был проведен эксперимент, в ходе которого были созданы две одинаковые компании, одна из них имела социальную функцию, а другая – нет.

"На этом контролируемом эксперименте было доказано, что компания, которая работала по принципу stakeholder capitalism, привлекала лучших и более продуктивных работников и соответственно была успешнее и имела большую прибыль", – сказал Шеремета.

Сахарук подчеркнул важность ведения бизнеса на принципах ESG, поскольку это очень серьезный глобальный тренд.

"Ты не сможешь как бизнес развиваться, если ты не поддерживаешь государство, если не поддерживаешь экологию и прочее. Это реальность, в которой мы уже живем. Компания ДТЭК в 2020 году утвердила ESG-стратегию, и мы очень много делаем в этом направлении, чтобы не только говорить об этом, но и демонстрировать результат", – отметил исполнительный директор ДТЭК.

Исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко отметила, что кроме наличия стратегии и плана выхода из кризиса очень важным является эффективная реализация этого плана.

"Если в развитых странах мира бизнес в период кризиса получал серьезную помощь со стороны государства в виде различных стимулов, то в Украине бизнес выживал", – сказала Деревянко.

По ее словам, сейчас представители бизнеса требуют от государства поддержку в виде структурных реформ и обеспечения равных правил игры для всех.