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Исполнительным директором ДТЭК назначен Сахарук

Дмитрий Сахарук в качестве исполнительного директора ДТЭК будет отвечать за направления устойчивого развития, инноваций, цифровой трансформации, регуляторной политики и правового обеспечения, корпоративного управления и комплаенса, а также корпоративных коммуникаций.

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Дмитрий Сахарук: Сегодня от успешной реализации целей по трансформации зависит не только будущее компании, но и возможность внести свой вклад в решение проблем изменения климата
Дмитрий Сахарук: Сегодня от успешной реализации целей по трансформации зависит не только будущее компании, но и возможность внести свой вклад в решение проблем изменения климата
Фото: dtek.com

С 12 января 2021 года в должность исполнительного директора компании ДТЭК вступил Дмитрий Сахарук, который ранее занимал пост генерального директора "ДТЭК Энерго". В пресс-службе отметили, что введение должности исполнительного директора ДТЭК – это часть трансформации компании в рамках презентованной в декабре 2020 года "Новой стратегии 2030".

"Будущее энергетики определяют такие глобальные тренды, как декарбонизация, децентрализация, цифровизация и критерии ESG. Эти тренды требуют от компаний пересмотра подходов к развитию бизнеса и внесения изменений по всей производственной цепочке, – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Согласно новой стратегии развития до 2030 года, группа ДТЭК трансформируется в более экологичный, эффективный и технологический бизнес. В связи с этим главной задачей офиса исполнительного директора становится реализация ESG-стратегии бизнеса, чтобы группа ДТЭК успешно прошла период трансформации, сохраняя лидерство в энергетике Украины и реализуя международные проекты".

Сахарук будет отвечать за направления устойчивого развития, инноваций, цифровой трансформации, регуляторной политики и правового обеспечения, корпоративного управления и комплаенса, а также корпоративных коммуникаций.

"ДТЭК приняла решение трансформировать бизнес, чтобы соответствовать актуальным запросам общества. Перед нами стоят амбициозные задачи по цифровой трансформации наших предприятий, внедрению инноваций и развитию совершенно новых технологий в энергетике. В каждом направлении бизнеса ДТЭК сформировала команду профессионалов. Их уникальная экспертиза и знания позволяют достойно проходить через кризисы, сохраняя в фокусе стратегические проекты бизнеса. Сегодня от успешной реализации целей по трансформации зависит не только будущее компании, но и возможность внести свой вклад в решение проблем изменения климата", – сказал новоназначенный руководитель.

Профессиональную карьеру Сахарук начал в компании Philip Morris Ukraine в 2004 году, после работал в международной юридической фирме Squire, Sanders&Dempsey. В ДТЭК он пришел в марте 2010 года на пост заместителя руководителя дирекции по правовому обеспечению, в следующем году возглавил дирекцию. В августе 2014 года Сахарука назначили исполнительным директором "ДТЭК Энерго", в октябре 2016 года – исполняющим обязанности генерального директора "ДТЭК Энерго", а в сентябре 2017 года он стал генеральным директором этой компании.

Теги: энергетика, ДТЭК, технологии, инновации, Максим Тимченко, назначение, Дмитрий Сахарук
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