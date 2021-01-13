ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

На шахте ДТЭК внедрили цифровую систему позиционирования для безопасности шахтеров

Компания развернула систему позиционирования на базе подземной сети Wi-Fi, теперь информация о местонахождении каждого шахтера передается диспетчеру на поверхности.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В дальнейшем систему можно будет дооборудовать видеорегистратором, который будет передавать потоковое видео на поверхность
В дальнейшем систему можно будет дооборудовать видеорегистратором, который будет передавать потоковое видео на поверхность
Фото: delo.ua

На шахте "Юбилейная" ДТЭК шахтоуправления "Першотравенское" внедрили инновационную цифровую систему позиционирования, которая базируется на технологии Wi-Fi + Bluetooth, сообщает 13 января сайт компании.

В пресс-службе отметили, что новая технология позволяет в режиме реального времени отслеживать, где именно находятся люди под землей. Диспетчеры благодаря цифровой системе сразу узнают о концентрации метана в горных выработках и получают информацию об аварийных ситуациях. Цифровую систему безопасности отрабатывают именно на шахте "Юбилейная", так как за последние 10 лет ее глубина достигла 570 м и угольные пласты содержат повышенное количество метана.

Раньше такие системы использовали радиосвязь, которая только передавала сигнал на поверхность и не давала возможности отправлять информацию под землю. Также для всех шахтеров "Юбилейной" вместо обычных светильников закупают смарт-лампы, которые в режиме реального времени замеряют концентрацию метана, фиксируют местонахождение работников и передают эти данные диспетчеру на поверхность. В каждой лампе есть система оповещения при помощи смс-сообщений и "тревожная кнопка".

"Мы развернули систему позиционирования на базе подземной сети Wi-Fi, которую оборудовали в начале года. Кстати, в августе она была признана самой глубокой в стране и вошла в Книгу рекордов Украины. Использование смарт-лампы, которая при помощи Bluetooth коннектится к Wi-Fi, открывает дополнительные возможности для повышения безопасности наших шахтеров. Люди под землей теперь могут передавать и принимать сообщения. А мы с поверхности можем отслеживать их самочувствие, не допускать перемещения в опасную зону или, наоборот, направлять туда, где коллегам требуется помощь. В дальнейшем смарт-лампу можно будет дооборудовать видеорегистратором, который будет передавать потоковое видео на поверхность", – сообщил руководитель проекта "Цифровые проекты безопасности" ДТЭК Вадим Мирошниченко.

В компании подчеркнули, что новую систему позиционирования развернули в рекордные сроки: за полтора месяца под землей смонтировали более 1700 радиомаячков Bluetooth, которые обеспечили покрытие порядка 80 км горных выработок.

"Для команды направления "Цифровая шахта" это была амбициозная цель, с которой мы справились. Мы уже живем в мире, где все становится взаимосвязанным и подключенным к сети. Цифровая экосистема шахты – это и есть пример в миниатюре нынешнего connected world. Такого рода проекты – это наш вклад в трансформацию энергетики, энергонезависимость страны, это доказательство достижений ДТЭК в сфере цифровой трансформации", – заявил руководитель IT и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

В ДТЭК отметили, что система рассчитана на эксплуатацию в подземных выработках шахт и имеет все разрешительные документы.

"ДТЭК Энерго" – это ответственная и надежная компания, которая заботится о сотрудниках. Мы всегда ставим в приоритет безопасность труда, используя для этого самые передовые технологии и инновационные разработки. На шахте "Юбилейная" добыча угля ведется в сложных горно-геологических условиях: здесь одна из самых высоких в Западном Донбассе концентраций метана. И потому для нас так важно было как можно быстрее внедрить в работу эту систему позиционирования. Ведь это позволяет нам сделать труд наших шахтеров более безопасным, а добычу угля – более продуктивной", – подчеркнул директор по добыче угля "ДТЭК Энерго" Михаил Барабаш.

Теги: шахты, шахтеры, ДТЭК, технологии, безопасность, инновации, Першотравенск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
  "Сара подрезает конкретно". Брежнева заявила, что 11-летняя дочь носит ее одежду
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
Шепелев намерен продать часть квартиры, унаследованной сыном после смерти Фриске – СМИ
60-летняя Суинтон озвучила свою гендерную идентичность
60-летняя Суинтон озвучила свою гендерную идентичность
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Хорошо, что ртом", "Нет взрослых, есть повзрослевшие дети". Барац изобразил в бассейне поющий фонтан. Видео
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Мама будет ругать за такие фото", "Ох и горячая штучка ты, Леся". Никитюк восхитила фолловеров соблазнительным образом в кружевном белье
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
Рудковская вакцинировалась от коронавируса
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"Наш яркий свет". Эмма Робертс показала новорожденного сына
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"
Остапчук рассказал, какой штраф грозит за разглашение имен участников шоу "Маска"
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
Известная футболистка заявила о помолвке со своей возлюбленной
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
73-летний Алибасов усомнился в своем отцовстве и заставил мать будущего ребенка пройти ДНК-тест
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
Йовович с 13-летней дочерью стала героиней Vogue Arabia
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
Уиллиса вынудили уйти из аптеки из-за его отказа надеть маску – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS