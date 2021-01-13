На шахте ДТЭК внедрили цифровую систему позиционирования для безопасности шахтеров

Компания развернула систему позиционирования на базе подземной сети Wi-Fi, теперь информация о местонахождении каждого шахтера передается диспетчеру на поверхности.

В дальнейшем систему можно будет дооборудовать видеорегистратором, который будет передавать потоковое видео на поверхность Фото: delo.ua

На шахте "Юбилейная" ДТЭК шахтоуправления "Першотравенское" внедрили инновационную цифровую систему позиционирования, которая базируется на технологии Wi-Fi + Bluetooth, сообщает 13 января сайт компании.

В пресс-службе отметили, что новая технология позволяет в режиме реального времени отслеживать, где именно находятся люди под землей. Диспетчеры благодаря цифровой системе сразу узнают о концентрации метана в горных выработках и получают информацию об аварийных ситуациях. Цифровую систему безопасности отрабатывают именно на шахте "Юбилейная", так как за последние 10 лет ее глубина достигла 570 м и угольные пласты содержат повышенное количество метана.

Раньше такие системы использовали радиосвязь, которая только передавала сигнал на поверхность и не давала возможности отправлять информацию под землю. Также для всех шахтеров "Юбилейной" вместо обычных светильников закупают смарт-лампы, которые в режиме реального времени замеряют концентрацию метана, фиксируют местонахождение работников и передают эти данные диспетчеру на поверхность. В каждой лампе есть система оповещения при помощи смс-сообщений и "тревожная кнопка".

"Мы развернули систему позиционирования на базе подземной сети Wi-Fi, которую оборудовали в начале года. Кстати, в августе она была признана самой глубокой в стране и вошла в Книгу рекордов Украины. Использование смарт-лампы, которая при помощи Bluetooth коннектится к Wi-Fi, открывает дополнительные возможности для повышения безопасности наших шахтеров. Люди под землей теперь могут передавать и принимать сообщения. А мы с поверхности можем отслеживать их самочувствие, не допускать перемещения в опасную зону или, наоборот, направлять туда, где коллегам требуется помощь. В дальнейшем смарт-лампу можно будет дооборудовать видеорегистратором, который будет передавать потоковое видео на поверхность", – сообщил руководитель проекта "Цифровые проекты безопасности" ДТЭК Вадим Мирошниченко.

В компании подчеркнули, что новую систему позиционирования развернули в рекордные сроки: за полтора месяца под землей смонтировали более 1700 радиомаячков Bluetooth, которые обеспечили покрытие порядка 80 км горных выработок.

"Для команды направления "Цифровая шахта" это была амбициозная цель, с которой мы справились. Мы уже живем в мире, где все становится взаимосвязанным и подключенным к сети. Цифровая экосистема шахты – это и есть пример в миниатюре нынешнего connected world. Такого рода проекты – это наш вклад в трансформацию энергетики, энергонезависимость страны, это доказательство достижений ДТЭК в сфере цифровой трансформации", – заявил руководитель IT и программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

В ДТЭК отметили, что система рассчитана на эксплуатацию в подземных выработках шахт и имеет все разрешительные документы.

"ДТЭК Энерго" – это ответственная и надежная компания, которая заботится о сотрудниках. Мы всегда ставим в приоритет безопасность труда, используя для этого самые передовые технологии и инновационные разработки. На шахте "Юбилейная" добыча угля ведется в сложных горно-геологических условиях: здесь одна из самых высоких в Западном Донбассе концентраций метана. И потому для нас так важно было как можно быстрее внедрить в работу эту систему позиционирования. Ведь это позволяет нам сделать труд наших шахтеров более безопасным, а добычу угля – более продуктивной", – подчеркнул директор по добыче угля "ДТЭК Энерго" Михаил Барабаш.