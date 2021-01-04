Оккупанты разбирают и вывозят оборудование с шахты в Луганской области – правозащитники

Оккупационные власти ОРЛО вывозят оборудование с закрытой в 2020 году шахты "Никанор-Новая". Местные жители и сотрудники железнодорожной станции Мануиловка сообщили Восточной правозащитной группе, что металлолом поступает в Луганск, а потом его увозят в Россию.

Металлолом с шахты поступает в Луганск, там проводится сортировка, после этого он отправляется в РФ, отметили правозащитники Фото: depositphotos.com

Оккупационные администрации РФ занимаются вывозом металла с территории Луганской области. Об этом 3 января в Facebook сообщила Восточная правозащитная группа со ссылкой на свои источники.

По информации правозащитников, металл вывозят с шахты "Никанор-Новая", которую закрыли в мае 2020 года.

"Сейчас там работает ликвидационная комиссия и примерно 150 рабочих ремонтно-восстановительного и проходческого участков. Рабочие занимаются поднятием на-гора арочной крепи, габаритного горно-шахтного оборудования", – отметили в сообщении.

Местные жители и сотрудники железнодорожной станции Мануиловка сообщили, что металлолом поступает в Луганск, там проводится сортировка, после этого он отправляется в РФ.

"Наши аналитики занимаются поиском ж/д вагонов РФ, которые засветились при вывозе металлолома. Похожая ситуация на шахте "Вергулевская", которая расположена в Перевальном районе", – сказано в посте.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.