Погиб один из шахтеров, попавших под обвал в Луганской области – полиция

Спикер полиции Луганской области Татьяна Погукай сообщила, что по факту гибели горняка на шахте "Золотое" госпредприятия "Первомайскуголь" открыто уголовное производство.

Обвал произошел на глубине более 600 метров Фото: pixabay.com

В Луганской области на шахте "Золотое" госпредприятия "Первомайскуголь", где ночью произошел обвал, нашли тело погибшего горняка. Об этом 28 декабря в Facebook проинформировала спикер полиции региона Татьяна Погукай.

"27 декабря в 23.40 произошел завал в четвертой южной вентиляционной ходке горизонта 600–684 метра. Под завалами находилось два работника, с одним из которых была связь. В настоящее время одному из шахтеров удалось выбраться на поверхность, второй погиб", – написала она.

Погукай отметила, что открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины.

Лидер Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец указал в Facebook, что погибшего зовут Андрей Шевченко, он 1987 года рождения.

"Тело высвобождено из-под завала бездыханным с многочисленными травмами головы. Погибший – переселенец из Первомайска. В последнее время проживал в городе Лисичанск", – рассказал нардеп.

Он отметил, что тело шахтера "нашли после почти 16 часов поисков".

Шахта "Золотое" находится на подконтрольной Украине территории Луганской области.