В Кривом Роге на шахте произошел обвал. Из-под завалов достали троих человек

В Кривом Роге на шахте "Терновская" Криворожского железорудного комбината произошел обвал горных пород, спасатели вытащили из-под завалов троих человек. Об этом 3 декабря сообщил народный депутат от партии "Батьківщина" Михаил Волынец на своей странице в Facebook.
По его словам, двоих пострадавших доставили в больницу, один от госпитализации отказался.
"В этой ситуации много непонятного. Надеюсь на объективное расследование причин аварии", – заявил он.
"Первый Криворожский" сообщает, что обвал горной породы произошел на глубине 1383 метров. На месте работают 16 человек личного состава и три машины техники.
По информации телеканала, следователи открыли уголовное дело, руководствуясь ч. 1 ст. 272 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Подозреваемым грозит до трех лет ограничения свободы.
Информация о состоянии пострадавших пока не сообщается.
На шахте "Терновская", среди прочих, осенью 2020 года происходили забастовки.
"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.