В Кривом Роге на шахте произошел обвал. Из-под завалов достали троих человек

На шахте "Терновская" на глубине 1383 метров произошел обвал горных пород.

В Кривом Роге на шахте "Терновская" Криворожского железорудного комбината произошел обвал горных пород, спасатели вытащили из-под завалов троих человек. Об этом 3 декабря сообщил народный депутат от партии "Батьківщина" Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

По его словам, двоих пострадавших доставили в больницу, один от госпитализации отказался.

"В этой ситуации много непонятного. Надеюсь на объективное расследование причин аварии", – заявил он.

"Первый Криворожский" сообщает, что обвал горной породы произошел на глубине 1383 метров. На месте работают 16 человек личного состава и три машины техники.

По информации телеканала, следователи открыли уголовное дело, руководствуясь ч. 1 ст. 272 Уголовного Кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью). Подозреваемым грозит до трех лет ограничения свободы.

Информация о состоянии пострадавших пока не сообщается.

На шахте "Терновская", среди прочих, осенью 2020 года происходили забастовки.

"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.