Подземный протест на Криворожском железорудном комбинате завершился – Волынец

Шахтеры Криворожского железорудного комбината (КЖРК) прекратили подземную акцию протеста. Об этом 16 октября сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.
"16 октября все на поверхности. Мы все долго ждали утра, когда новости с КЖРК будут такими. Когда протестующие будут дома. Их пытались сломать, растоптать их честь и достоинство, но они поднялись непокоренными", – написал он.
15 октября глава Независимого профсоюза горняков отмечал, что между протестующими и администрацией железорудного комбината "положительно" завершились переговоры и было подписано соглашение. Завершения переговоров ожидало под землей 18 протестующих.
Волынец также рассказывал 15 октября, что КЖРК подал иск в суд на шахтеров.
"Подземный протест шахтеров КЖРК длился 43 суток. Пройдя испытание подземельем, уже завтра горняков ждет экзамен судебной системой. Завтра в 13.00 в Октябрьском районном суде Кривого Рога начнется рассмотрение дела по иску ПАО "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, участвовавшим в акции протеста", – написал нардеп.
7 октября председатель Криворожской организации независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов рассказывал, что забастовка началась по нескольким причинам: "не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны". "Кроме этого, в последнее время была очень низкая заработная плата: у мужчин 12–13 тыс. грн, у женщин – 7 тыс. грн и ниже", – объяснил Самойлов".
"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.
8 сентября в подземном протесте КЖРК участвовало 393 шахтера. 10 сентября на шахте "Октябрьская" протестовали 30 горняков, на шахте "Батьківщина" – 86 человек, на шахте "Терновская" – 56 сотрудников, на шахте "Гвардейская" – 89.
24 сентября правление комбината заявило, что шахты, где в течение трех недель продолжается забастовка шахтеров, будут остановлены, штат сокращен, а правление обратится в правоохранительные органы, чтобы прекратить блокировку предприятия.