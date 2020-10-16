Подземный протест на Криворожском железорудном комбинате завершился – Волынец

Завершения переговоров с руководством Криворожского железорудного комбината ждали под землей 18 протестующих шахтеров, отметил председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

Шахтеры Криворожского железорудного комбината (КЖРК) прекратили подземную акцию протеста. Об этом 16 октября сообщил в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

"16 октября все на поверхности. Мы все долго ждали утра, когда новости с КЖРК будут такими. Когда протестующие будут дома. Их пытались сломать, растоптать их честь и достоинство, но они поднялись непокоренными", – написал он.

15 октября глава Независимого профсоюза горняков отмечал, что между протестующими и администрацией железорудного комбината "положительно" завершились переговоры и было подписано соглашение. Завершения переговоров ожидало под землей 18 протестующих.

Волынец также рассказывал 15 октября, что КЖРК подал иск в суд на шахтеров.

"Подземный протест шахтеров КЖРК длился 43 суток. Пройдя испытание подземельем, уже завтра горняков ждет экзамен судебной системой. Завтра в 13.00 в Октябрьском районном суде Кривого Рога начнется рассмотрение дела по иску ПАО "Криворожский железорудный комбинат" к 10 шахтерам, участвовавшим в акции протеста", – написал нардеп.

7 октября председатель Криворожской организации независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов рассказывал, что забастовка началась по нескольким причинам: "не было нормального руководителя, шахты перестали приносить прибыль, запасы руды были исчерпаны". "Кроме этого, в последнее время была очень низкая заработная плата: у мужчин 12–13 тыс. грн, у женщин – 7 тыс. грн и ниже", – объяснил Самойлов".

"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.

8 сентября в подземном протесте КЖРК участвовало 393 шахтера. 10 сентября на шахте "Октябрьская" протестовали 30 горняков, на шахте "Батьківщина" – 86 человек, на шахте "Терновская" – 56 сотрудников, на шахте "Гвардейская" – 89.

24 сентября правление комбината заявило, что шахты, где в течение трех недель продолжается забастовка шахтеров, будут остановлены, штат сокращен, а правление обратится в правоохранительные органы, чтобы прекратить блокировку предприятия.