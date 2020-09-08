Почти 400 украинских шахтеров объявили подземный протест – Волынец

О готовности поддержать протестующих шахтеров подземными и наземными митингами заявили ряд предприятий Кривого Рога, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

В Украине почти 400 шахтеров объявили подземный протест. Об этом 8 сентября в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, 29 горняков шахты "Жовтнева" шестые сутки требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда. В знак солидарности подземный протест объявили также 214 сотрудников шахты "Батьківщина", 60 и 90 шахтеров из шахт "Терновская" и "Гвардейская" соответственно.

По состоянию на 8.30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовали 393 работника.

Как отметил Волынец, о готовности поддержать коллег подземными и наземными митингами заявили и другие предприятия Кривого Рога.

"Сегодня в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы гоструда в связи с тем, что у работников предприятий Кривого Рога большие нарекания на работу местной Службы гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей. Мы предоставим центральному офису все необходимые документы – зафиксированные нами случаи, свидетельства нарушений правил техники безопасности, охраны труда и прав наемных работников", – подчеркнул Волынец.