Волынец о бастующих шахтерах: Есть только один выход – президент должен звонить совладельцу Криворожского железорудного комбината Коломойскому

Глава Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец убежден, что, несмотря на переоформление документов на Криворожский железорудный комбинат, управлением предприятием до сих пор занимаются люди, которые отчитываются бизнесмену Игорю Коломойскому.

К переговорам на Криворожском железорудном комбинате (КЖРК) надо привлекать владельца, то есть человека, которому непосредственно подчинена администрация комбината, даже если сама администрация этому сопротивляется, написал в своем Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец.

"В пятницу во время переговоров, на которых присутствовала первый заместитель министра экономики Юлия Свириденко, на определенном этапе шахтеры начали требовать, чтобы к диалогу приобщались те, кто действительно принимает решения, – владельцы. Тогда гендиректор КЖРК Сергей Новак объявил, что 50% пакета акций руководимого им предприятия принадлежат "Метивест", а остальные 50%, которые принадлежали [бизнесмену Игорю] Коломойскому, сейчас в собственности четырех других компаний, которые не имеют отношения к группе "Приват" Коломойского. Интересная попытка. Но точно известно, что "четыре другие компании" – не более чем прикрытие", – заявил Волынец.

Он убежден, что управлением до сих пор занимаются люди, которые отчитываются Коломойскому.

"Объясняю. Коломойский, во избежание санкций со стороны европейских стран, которые проводят расследование непрозрачности деятельности группы его компаний "Приват", переоформил документы под другие четыре компании. Что важно, под прикрытием одиозного бизнесмена Александра Ярославского, который в свое время так же прикрыл российский "Евраз холдинг" на "Сухой Балке", который влезал в дела авиационного завода в Харькове, позже – "Мотор Січі". Так под крышей Ярославского на комбинате остался подчиненный "Привату" менеджмент, который продолжает управлять активами. А при таких обстоятельствах я не вижу другого выхода, чем необходимость разговора между президентом Владимиром Зеленским с фактическим куратором КЖРК – Игорем Коломойским..." – подчеркнул политик.

10 сентября Волынец сообщил, что 261 сотрудник с четырех шахт Криворожского железорудного комбината продолжает подземную акцию протеста.

"Для работников шахты "Октябрьская" это неделя пребывания в нечеловеческих условиях среди повышенной влажности, грибков и плесени. Работники трех других шахт, которые поддерживают своих коллег в требованиях повышения зарплат, улучшения условий труда, возвращения льгот и пресечения нарушений трудового законодательства, начали третьи сутки своего подземного протеста", – пояснил он.