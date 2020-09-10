На Криворожском железорудном комбинате подземную акцию протеста продолжает 261 шахтер – Волынец

Работники шахты "Октябрьская" неделю находятся под землей в нечеловеческих условиях, заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

261 сотрудник с четырех шахт Криворожского железорудного комбината продолжает подземную акцию протеста. Об этом 10 сентября в Facebook сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, на шахте "Октябрьская" протестуют 30 горняков, на шахте "Батьківщина" – 86 человек, на шахте "Терновская" – 56 сотрудников, на шахте "Гвардейская" – 89.

"Для работников шахты "Октябрьская" это неделя пребывания в нечеловеческих условиях среди повышенной влажности, грибков и плесени. Работники трех других шахт, которые поддерживают своих коллег в требованиях повышения зарплат, улучшения условий труда, возвращения льгот и пресечения нарушений трудового законодательства, начали третьи сутки своего подземного протеста", – пояснил Волынец.

В 15.00 возле административного здания комбината начнется наземный митинг в поддержку горняков Кривого Рога.

По состоянию на 8.30 8 сентября в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовали 393 шахтера.