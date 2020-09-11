Протесты горняков в Кривом Роге. Шахтеры заявляют о запугивании их семей

Председатель организации Независимого профсоюза горняков Украины в Кривом Роге Юрий Самойлов рассказал о давлении и запугивании семей протестующих шахтеров. Профсоюз надеется, что местная полиция откроет уголовное производство по этому факту.

Шахтеры в Кривом Роге девятый день ведут подземную забастовку Фото: depositphotos.com

Шахтеры в Кривом Роге по состоянию на 11 сентября девятый день ведут подземную забастовку, в ней участвует около 250 горняков, сообщил "Радіо Свобода" председатель городской организации Независимого профсоюза горняков Украины Юрий Самойлов.

По его словам, на семьи протестующих шахтеров оказывают давление.

Самойлов подтвердил информацию про обращение в полицию из-за запугивания и преследования от главы независимого профсоюза шахты "Октябрьская" Виктора Стояновского и заместителя цехового комитета этой же шахты Валерия Гриневича.

Жены шахтеров сообщили, что заметили слежку неизвестных за ними и их детьми. Эти люди также интересовались у детей местонахождением родителей. В профсоюзе надеются, что местная полиция откроет уголовное производство по этому факту.

По словам Самойлова, переговоры между горняками и директорами предприятия приостановлены, поскольку в администрации не готовы полностью выполнить требования шахтеров.

Исполняющий обязанности председателя правления компании Сергей Новак 10 сентября вышел к протестующим и пообещал повышение зарплаты до 25%. Забастовщики не согласились на его предложение.

Наземный протест, в котором участвуют коллеги и жены горняков, превратился в круглосуточный. Его участники уже разместили палатки, уточнило "Радіо Свобода". Из забоя не выходят горняки шахт "Октябрьская", "Родина", "Гвардейская" и "Терновская". Забастовщики требуют повышения зарплат, улучшения условий труда и возвращения льготного стажа.