Объединение "Центрэнерго" с госшахтами позволит решить проблему сбыта угля – Волынец

Председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец призвал правительство не затягивать с созданием вертикально-интегрированной компании с участием государственных шахт.

Присоединение государственных угольных шахт к компании "Центрэнерго" позволит обеспечить для них гарантированный сбыт угля. Об этом в Facebook заявил председатель Независимого профсоюза горняков, народный депутат от "Батьківщини" Михаил Волынец.

"По большому счету, шаг оправдан. Как минимум это позволит обеспечить сбыт угля государственных угольных предприятий и гарантировать работу тысячам шахтеров. Как максимум – позволит искоренить коррупционные схемы с закупкой угля, о которых так много пишут и говорят в контексте "Центрэнерго", – написал депутат.

Волынец призвал правительство не затягивать с созданием вертикально-интегрированной компании с участием государственных шахт.

"Комплексные проблемы требуют комплексных решений. Поэтому призываю правительство как можно скорее закрыть долги перед горняками, прекратить практику их накопления и завершить создание вертикально интегрированной компании для гарантированного сбыта угля государственными шахтами", – отметил депутат.

Он напомнил, что еще летом от время акции протеста в Киеве шахтеры предупреждали, что без системного решения проблем угольной отрасли страна неизбежно получит новые шахтерские забастовки.

2 сентября Кабинет Министров по инициативе Фонда государственного имущества создал рабочую группу, которая в ближайшее время должна определить модель создания вертикально-интегрированной компании на базе госшахт и "Центрэнерго". По оценкам правительства, такой шаг будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности "Центрэнерго", приватизация которой запланирована на 2021 год. Также это решение позволит реструктуризировать угольную отрасль и обеспечить гарантированный сбыт угля.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг, нардеп от "Слуги народа" Андрей Герус заявлял, что приватизация компании должна произойти вместе с сырьевой базой. Для этого, по его словам, перед приватизацией нужно перспективные государственные шахты объединить с "Центрэнерго".

За передачу "Центрэнерго" государственных угольных шахт выступил и генеральный директор генерирующей компании Александр Корчинский, он считает, что таким образом можно улучшить финансовое состояние компании и повысить ее стоимость при приватизации.

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" бизнесмена Игоря Коломойского, писала "Экономическая правда". Государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" – Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдеру "Юнайтед Энерджи". По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, хотя 2018 год она закончила с 1,4 млрд грн прибыли.