ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

"Кривбассжелезрудком" готовят к остановке, договориться с шахтерами не удалось – заявление администрации

Шахтеры требуют повышения зарплат, но требование о размере ставок руководство называет экономически невыполнимым.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Кривбассжелезрудком" крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом
"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом
Фото: gmk.center

Шахты "Кривбассжелезрудком", где в течение трех недель продолжается забастовка шахтеров, будут остановлены, штат сокращен, а правление обратится в правоохранительные органы, чтобы прекратить блокировку предприятия. Об этом идет речь в заявлении руководства комбината, опубликованном на ее официальном сайте.

Шахтеры требуют повышения зарплат, но требование о размере ставок руководство называет экономически невыполнимым.

"С самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство ОАО "Кривбассжелезрудком" принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми. С целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых прав коллектива предприятия с участием народных депутатов Украины, представителей правительства, органов Гоструда, Днепропетровской облгосадминистрации и заместителя председателя Национальной службы посредничества и примирения администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" проводила неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и даже подписала меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены", – сказано в сообщении.

Правление указано, что ставки и оклады были повышены, но шахтеры отказались выходить на поверхность.

"Во исполнение указанного меморандума, опираясь на реальные финансовые возможности и уровень выполнения плана производства, администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" приказом №3850 от 10.09.2020 "О повышении тарифных ставок и должностных окладов с 01.09.2020 года" с 01.09.2020 повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10–25% в зависимости от профессий. Приказом №3864 от 11.09.2020 был также дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020. Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей", – заявили в компании.

Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров.

"Учитывая тот факт, что в течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов так и не совершены действия по решению трудового спора в соответствии с нормами действующего законодательства, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, производственные мощности предприятия остаются незаконно блокированными, правление предприятия официально информирует о том, что: 1. Обращается с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушения законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, которые проводят противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекают к противоправной деятельности, в том числе с использованием СМИ. 2. Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою", – отмечается в обращении.

Также администрация сообщила, что в связи с вынужденной остановкой производства штат будет сокращен.

"Соответствующие приказы ПАО "Кривбассжелезрудком" будут доведены до работников и профсоюзов в установленном порядке. Администрация комбината предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья. Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой. Администрация ОАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным", – резюмировали в администрации.

"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.

8 сентября в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовало 393 шахтера. 10 сентября на шахте "Октябрьская" протестовало 30 горняков, на шахте "Батьківщина" – 86 человек, на шахте "Терновская" – 56 сотрудников, на шахте "Гвардейская" – 89.

Теги: зарплата, Кривой Рог, протесты, шахты, профсоюзы, переговоры, Днепропетровская область, шахтеры, убытки, акции протеста
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь
Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Я не беру в партнеры какого-то секс-символа". Гвоздева рассказала о ревности мужа
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  "Вместе и до конца". Экс-полузащитник "Десны" Крамар выпустил клип. Видео
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
  Ткач: Не хожу в туалет без телефона
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Королева после измены Тарзана: Каждая семья проходит через кризис
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
Шоптенко показала фото, которое характеризует ее жизнь за последний месяц
  Экс-участник шоу "Голос страны" на "1+1" Винницкий презентует в Киеве сборник стихов
  Экс-участник шоу "Голос страны" на "1+1" Винницкий презентует в Киеве сборник стихов
Многодетная мать Подкопаева рассказала о причинах конфликтов между старшими детьми
Многодетная мать Подкопаева рассказала о причинах конфликтов между старшими детьми
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Дочь звезды "Место встречи изменить нельзя" Конкина скончалась при загадочных обстоятельствах
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Заболевшая COVID-19 Камалия: Я очень подавлена! Захуру стало хуже
Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом
Дочь Успенской сравнила себя с Иисусом
О 100-летнем британском волонтере Томе Муре снимут кино
О 100-летнем британском волонтере Томе Муре снимут кино
"Она сама себя узнает?", "Как кукольный персонаж". В Instagram обсуждают лицо Пугачевой
"Она сама себя узнает?", "Как кукольный персонаж". В Instagram обсуждают лицо Пугачевой
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Alyosha сняла на видео семейную прогулку
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
Невеста Остапчука призналась, что они забавляются с секс-игрушками
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
  Ефросинина: Мой муж считает меня сексуальной, когда я вымыта, с "какулиной" на голове
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
53-летний Абрамович встречается с 36-летней Пересильд – российские СМИ
  Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой не хотят рожать детей
  "Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
"Грудь настоящая, соски настоящие, храм мамы настоящий!". Джигурда перед камерой пощупал грудь и между ног Волочковой. Видео
Ефросинина обнажила на видео грудь
Ефросинина обнажила на видео грудь
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
"Унизил на всю страну". Победительница "Холостяка 5" заявила, что на "Танцах со звездами" Мельник поступил не по-мужски
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
Многодетная мать Alyosha показала "взрослое" фото с мужем
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
66-летний Макаревич озвучил приблизительный размер своей пенсии
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS