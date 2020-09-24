"Кривбассжелезрудком" готовят к остановке, договориться с шахтерами не удалось – заявление администрации

Шахтеры требуют повышения зарплат, но требование о размере ставок руководство называет экономически невыполнимым.

Шахты "Кривбассжелезрудком", где в течение трех недель продолжается забастовка шахтеров, будут остановлены, штат сокращен, а правление обратится в правоохранительные органы, чтобы прекратить блокировку предприятия. Об этом идет речь в заявлении руководства комбината, опубликованном на ее официальном сайте.

Шахтеры требуют повышения зарплат, но требование о размере ставок руководство называет экономически невыполнимым.

"С самого начала акции протеста, объявленной некоторыми из работников шахт "Родина", "Октябрьская", "Гвардейская" и "Терновская", руководство ОАО "Кривбассжелезрудком" принимало все возможные меры для разрешения ситуации, несмотря на то, что требования шахтеров были заведомо невыполнимыми. С целью снятия напряженности и недопущения нарушений трудовых прав коллектива предприятия с участием народных депутатов Украины, представителей правительства, органов Гоструда, Днепропетровской облгосадминистрации и заместителя председателя Национальной службы посредничества и примирения администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" проводила неоднократные переговоры с представителями бастующих, предлагала различные варианты повышения заработной платы, подготовила и даже подписала меморандум о взаимопонимании и выполнении встречных требований между администрацией и работниками ПАО "Кривбассжелезрудком", направленных на устранение причин и последствий, которые могут возникнуть в связи с пребыванием шахтеров под землей после окончания рабочей смены", – сказано в сообщении.

Правление указано, что ставки и оклады были повышены, но шахтеры отказались выходить на поверхность.

"Во исполнение указанного меморандума, опираясь на реальные финансовые возможности и уровень выполнения плана производства, администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" приказом №3850 от 10.09.2020 "О повышении тарифных ставок и должностных окладов с 01.09.2020 года" с 01.09.2020 повысила размеры тарифных ставок и окладов на 10–25% в зависимости от профессий. Приказом №3864 от 11.09.2020 был также дополнен список профессий работников, которым повышаются тарифные ставки и должностные оклады на 25%. Дополнительно предложили повышение размеров тарифных ставок и окладов всем работникам предприятия на 10% с 01.10.2020. Несмотря на все принятые руководством предприятия меры, часть работников ОАО "Кривбассжелезрудком" все еще остается под землей", – заявили в компании.

Администрация комбината инициировала переговоры с работниками, которые остаются в шахтах, но они отказываются подняться на поверхность для проведения переговоров.

"Учитывая тот факт, что в течение трех недель со стороны трудового коллектива с участием профсоюзов так и не совершены действия по решению трудового спора в соответствии с нормами действующего законодательства, все попытки администрации достичь компромисса путем переговоров были отвергнуты, производственные мощности предприятия остаются незаконно блокированными, правление предприятия официально информирует о том, что: 1. Обращается с заявлением в правоохранительные органы с просьбой в рамках действующего законодательства и предоставленных им полномочий принудительно прекратить нарушения законодательства, блокирующие производственный процесс и имущество предприятия, а также дать правовую оценку действиям лиц, которые проводят противоправную деятельность по отношению к предприятию или подстрекают к противоправной деятельности, в том числе с использованием СМИ. 2. Для минимизации убытков, сохранения производственного оборудования, предупреждения негативного воздействия на окружающую среду вынуждены начать мероприятия по подготовке предприятия к длительному простою", – отмечается в обращении.

Также администрация сообщила, что в связи с вынужденной остановкой производства штат будет сокращен.

"Соответствующие приказы ПАО "Кривбассжелезрудком" будут доведены до работников и профсоюзов в установленном порядке. Администрация комбината предупреждает, что в нынешних условиях оставаться в шахтах опасно для жизни и здоровья. Дальнейшее пребывание под землей несет потенциальную угрозу для здоровья и жизни шахтеров, в результате чего администрация ПАО "Кривбассжелезрудком" вынуждена объявить о начале процедуры остановки всех структурных подразделений предприятия и вывода всех коллективов в простой. Администрация ОАО "Кривбассжелезрудком" не отказывается от дальнейших переговоров с протестующими, но исключительно тогда, когда все они поднимутся на поверхность. В этом случае руководство предприятия готово обсуждать требования шахтеров и искать компромисс там, где это будет возможным", – резюмировали в администрации.

"Кривбассжелезрудком" – крупнейшее предприятие Украины, которое добывает руду подземным способом, одно из самых больших предприятий Кривого Рога.

8 сентября в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвовало 393 шахтера. 10 сентября на шахте "Октябрьская" протестовало 30 горняков, на шахте "Батьківщина" – 86 человек, на шахте "Терновская" – 56 сотрудников, на шахте "Гвардейская" – 89.