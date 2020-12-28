Под завал попали двое горняков шахты "Золотое" в Луганской области

С одним из шахтеров, которые находятся под завалами в шахте "Золотое" в Луганской области, установлена связь.

В Луганской области на шахте "Золотое" госпредприятия "Первомайскуголь" минувшей ночью под завал попали двое горняков. Об этом 28 декабря сообщает "Укринформ" со ссылкой на начальника отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяну Погукай.

"В Попаснянское отделение полиции поступило сообщение диспетчера шахты "Золотое" госпредприятия "Первомайскуголь" о том, что 27 декабря в 23.40 произошел завал в 4-м южном вентиляционном ходке горизонта 600–684 м (участок №4). Под завалом находится два работника, с одним из которых есть связь", – рассказала Погукай.

Сведений о погибших или травмированных в результате происшествия нет.

Сейчас продолжается ликвидация последствий аварии.