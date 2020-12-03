ДТЭК первым среди украинских компаний присоединился к глобальному движению The Valuable 500

Инициатива The Valuable 500 призвана улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью.

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко: Мы осознаем, что все люди уникальны и стремимся создать среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал Фото: dtek.com

В Международный день людей с инвалидностью ДТЭК присоединился к глобальному движению The Valuable 500, он стал первой украинской компанией, которая присоединилась к этой инициативе, сообщает пресс-служба компании. The Valuable 500 призвана улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью.

"Мы осознаем, что все люди уникальны и стремимся создать среду, в которой каждый может реализовать свой потенциал. Такой подход способствует появлению новых идей, внедрению инноваций и инновационных решений. Все это помогает компании работать во имя прогресса и процветания общества, а также адаптировать окружающий мир для людей с инвалидностью и пожилых людей", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Основательница The Valuable 500 Кэролайн Кейси сказала, что в течение следующих 10 лет можно изменить ситуацию в этой сфере.

"Мы рады приветствовать новых членов The Valuable 500. Мы верим в сотрудничество, а не в конкуренцию, в растущий эффект коллективного вклада 500 генеральных директоров ведущих мировых компаний и брендов. Я уверена, если бизнес-сообщество объединится и включит в повестку дня интеграцию людей с инвалидностью, то в течение следующего десятилетия мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему во всем мире", – отметила она.

В ДТЭК заявили, что 2020 год стал для группы годом начала реализации новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). Новая стратегия отражает миссию бизнеса – работать во имя прогресса и процветания общества. Учитывая Цели устойчивого развития ООН, компания заявляет о своем намерении присоединиться к принципам безбарьерности в построении бизнес-процессов.

В 2019 году на ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе было представлено глобальное движение The Valuable 500. Цель этого движения – объединить 500 самых влиятельных бизнес-лидеров со всего мира, принявших обязательство улучшить интеграцию сотрудников и клиентов с инвалидностью, и продвигать среди компаний культуру интеграции людей с инвалидностью, чтобы раскрыть их социальную и экономическуюценность.