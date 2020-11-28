ДТЭК присоединился к инициативе Елены Зеленской "Бизнес без барьеров"

Подписавшие декларацию компании намерены использовать лучшие практики внедрения безбарьерной среды, чтобы создавать возможности для социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи.

Компания ДТЭК присоединилась к инициативе первой леди Украины Елены Зеленской "Бизнес без барьеров", которая призвана обеспечить равные возможности в доступе к работе, сервисам и услугам для людей с инвалидностью и других социальных групп. Декларацию об этом от имени ДТЭК подписал генеральный директор компании Максим Тимченко, сообщили 27 ноября в пресс-службе компании.

"ДТЭК вместе с рядом крупных государственных и частных компаний подписал декларацию "Бизнес без барьеров", которая является инициативой первой леди Елены Зеленской по внедрению и распространению в Украине принципов безбарьерности. Мы, как социально ответственный бизнес, намерены активно внедрять эти принципы как внутри нашей компании, так и для наших клиентов", – отметил Тимченко.

В этом году компания ДТЭК начала реализацию новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance).

"В условиях стремительной трансформации мира роль компаний принципиально меняется, поскольку на них возлагается социальная роль и ответственность за обеспечение устойчивого развития и решения глобальных проблем", – сказал гендиректор ДТЭК.

Тимченко убежден, что каждый бизнес сегодня должен обеспечивать равный доступ и права для всех групп общества, которые испытали на себе влияние ограничений, связанных с инвалидностью, возрастом, полом.

"У нас работает почти три тысячи людей с инвалидностью, мы активно внедряем лучшие сервисы для наших клиентов, чтобы наши услуги были максимально доступными, кроме того, мы реализовываем много социальных проектов, в которых также активно участвуют все категории людей. Один из таких – проект популяризации футбола "Давай, играй", когда тысячи детей занимаются футболом, в том числе и дети с инвалидностью", – сказал Тимченко.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского отмечает, что построение безбарьерного бизнеса в Украине – это сложный процесс, который зависит от законодательства и действий государства и от компаний и самих людей.

"Чтобы исправить эту ситуацию я пригласила к диалогу представителей больших компаний, которые уже имплементируют лучшие безбарьерные решения в свои бизнес-процессы. Наша цель – убрать барьеры в бизнесе", – цитирует пресс-служба первую леди.

Подписавшие декларацию компании намерены использовать лучшие практики внедрения безбарьерной среды, чтобы создавать возможности для социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи.