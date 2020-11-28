ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

ДТЭК присоединился к инициативе Елены Зеленской "Бизнес без барьеров"

Подписавшие декларацию компании намерены использовать лучшие практики внедрения безбарьерной среды, чтобы создавать возможности для социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи.

Генеральный директор компании Максим Тимченко подписал декларацию о присоединении к инициативе
Генеральный директор компании Максим Тимченко подписал декларацию о присоединении к инициативе
Фото: dtek.com

Компания ДТЭК присоединилась к инициативе первой леди Украины Елены Зеленской "Бизнес без барьеров", которая призвана обеспечить равные возможности в доступе к работе, сервисам и услугам для людей с инвалидностью и других социальных групп. Декларацию об этом от имени ДТЭК подписал генеральный директор компании Максим Тимченко, сообщили 27 ноября в пресс-службе компании.

"ДТЭК вместе с рядом крупных государственных и частных компаний подписал декларацию "Бизнес без барьеров", которая является инициативой первой леди Елены Зеленской по внедрению и распространению в Украине принципов безбарьерности. Мы, как социально ответственный бизнес, намерены активно внедрять эти принципы как внутри нашей компании, так и для наших клиентов", – отметил Тимченко.

В этом году компания ДТЭК начала реализацию новой долгосрочной стратегии, основанной на Целях устойчивого развития ООН и соответствует принципам ESG (Environmental, Social, Governance). 

"В условиях стремительной трансформации мира роль компаний принципиально меняется, поскольку на них возлагается социальная роль и ответственность за обеспечение устойчивого развития и решения глобальных проблем", – сказал гендиректор ДТЭК.

Тимченко убежден, что каждый бизнес сегодня должен обеспечивать равный доступ и права для всех групп общества, которые испытали на себе влияние ограничений, связанных с инвалидностью, возрастом, полом.

"У нас работает почти три тысячи людей с инвалидностью, мы активно внедряем лучшие сервисы для наших клиентов, чтобы наши услуги были максимально доступными, кроме того, мы реализовываем много социальных проектов, в которых также активно участвуют все категории людей. Один из таких – проект популяризации футбола "Давай, играй", когда тысячи детей занимаются футболом, в том числе и дети с инвалидностью", – сказал Тимченко.

Супруга президента Украины Владимира Зеленского отмечает, что построение безбарьерного бизнеса в Украине – это сложный процесс, который зависит от законодательства и действий государства и от компаний и самих людей. 

"Чтобы исправить эту ситуацию я пригласила к диалогу представителей больших компаний, которые уже имплементируют лучшие безбарьерные решения в свои бизнес-процессы. Наша цель – убрать барьеры в бизнесе", – цитирует пресс-служба первую леди.

Подписавшие декларацию компании намерены использовать лучшие практики внедрения безбарьерной среды, чтобы создавать возможности для социального включения для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детьми до шести лет, женщин и молодежи.

Теги: Украина, декларация, ДТЭК, инвалидность, законодательство, Максим Тимченко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
29-летняя alyona alyona попала в рейтинг украинского Forbes "30 до 30"
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
  "Знали, о чем говорят". Лоу заявил, что ученые предупреждали сценаристов "Заражения" о реальной пандемии
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
Жена Уиллиса обнародовала фото поцелуя с мужем
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
  Огневич презентовала польскую версию "Богини". Видео
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
Гайтана посоветовала для укрепления иммунитета полезный фрукт
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
Пугачева показала, как выглядит после бани
Пугачева показала, как выглядит после бани
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
  Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"10 лет прожиты зря". Онопка развелась с мужем, который ее насиловал и бил
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
"Издевательство!". Полякова резко ответила Фреймут на ее поучительный пост
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
Доктор Комаровский обнародовал совместное фото с двумя внуками и внучкой
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Не узнать", "Совсем не похожа на себя". Могилевская удивила фанов новым образом
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Всегда буду помнить нашу первую встречу". Подкопаева показала 15-летнего сына
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
"Я – молодой практикант, пришел в школу, там стоит Димопулос. Красивая девочка". Потап рассказал, как проходил практику в школе на Русановке
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS