Зеленский подписал закон о повышении надбавок для лиц с инвалидностью с детства

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября подписал закон, согласно которому с 1 января 2021 года увеличатся надбавки на уход для людей с инвалидностью с детства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки, сообщается в релизе.
В частности, предполагается, что надбавка увеличится следующим образом:
Одиноким лицам с инвалидностью с детства I и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе – с 15% до 75% (с 309 грн до 1451 грн).
С 2021 года законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет устанавливается в размере 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет (3023 грн), а с 2022 года вырастет до 200% (4030 грн).
Надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет также с 2021 года вырастет до 150% (3770 грн), а с 2022 года – 200% (5026 грн).