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Зеленский подписал закон о повышении надбавок для лиц с инвалидностью с детства

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября подписал закон, который усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью.

Зеленский подписал закон, согласно которому увеличатся надбавки для некоторых категорий граждан
Зеленский подписал закон, согласно которому увеличатся надбавки для некоторых категорий граждан
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября подписал закон, согласно которому с 1 января 2021 года увеличатся надбавки на уход для людей с инвалидностью с детства. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ усиливает социальную защиту лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью путем повышения уровня государственной поддержки, сообщается в релизе.

В частности, предполагается, что надбавка увеличится следующим образом:

  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы А I группы с января 2021 года с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц утративших трудоспособность(с 1450 грн до 2901 грн), а с января 2022-го – до 200% (3868 грн);
  • лицам с инвалидностью с детства подгруппы Б I группы с 50% до 100% (с 967 грн до 1934 грн).

Одиноким лицам с инвалидностью с детства I и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе – с 15% до 75% (с 309 грн до 1451 грн).

С 2021 года законом надбавка на уход за ребенком с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет устанавливается в размере 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет (3023 грн), а с  2022 года вырастет до 200% (4030 грн).

Надбавка на ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет также с 2021 года вырастет до 150% (3770 грн), а с  2022 года  200% (5026 грн).

Теги: социальные выплаты, инвалидность, дети, Владимир Зеленский, закон, документы, выплаты
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