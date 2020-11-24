В Украине вступили в силу изменения в ПДД. Пешеходов обязали носить светоотражающие элементы

Изменения в правила дорожного движения, вступившие в силу в Украине, обязывают пристегиваться водителей и пассажиров такси, а пешеходов – в темное время суток использовать светоотражающие элементы в одежде. Об этом сообщил первый замначальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

В Украине вступили в силу изменения в правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов. Об этом 24 ноября в Facebook написал первый заместитель начальника патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

"Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению – и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности на переднем и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать", – подчеркнул Белошицкий.

По его информации, не пристегиваться в населенном пункте разрешается только водителям и пассажирам с инвалидностью, если это физиологически невозможно, а также водителям и пассажирам оперативных и специальных транспортных средств.

"Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными", – отмечено в посте.

Велосипедистам разрешили движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Пешеходы обязательно должны использовать светоотражающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

"В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или по обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы", – пояснил замначальника патрульной полиции.

За 10 месяцев 2020 года жертвами ДТП в Украине стали более 2,8 тыс. человек, сообщил 15 ноября Белошицкий. По его словам, предупредить дорожно-транспортные происшествия реально – стоит лишь соблюдать ПДД.