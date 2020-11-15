В 2020 году в Украине жертвами ДТП стали более 2,8 тыс. человек – полиция

По данным первого замначальника патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого, за 10 месяцев 2020 года в стране травмировались почти 27 тыс. участников ДТП.

За 10 месяцев 2020 года жертвами ДТП в Украине стали более 2,8 тыс. человек. Об этом 15 ноября сообщил в Facebook первый заместитель главы департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Белошицкий.

"На дорогах страны погибло 2842 человека, еще 26 726 получили травмы. Они возвращались домой, договаривались о встрече, спешили по делам, имели планы на завтра и на несколько лет вперед, но все завершилось за секунды", – написал он.

Замглавы патрульной полиции подчеркнул, что "это можно было предотвратить, ведь причины ДТП – это нарушение правил дорожного движения водителем, который позволил себе сесть за руль навеселе, уставшим или превысил скорость, пешеходом, который решил перебежать дорогу там, где это запрещено, мотоциклистом, который ехал без шлема, или велосипедистом, не обозначившим себя на дороге".

"Предупредить дорожно-транспортные происшествия реально. Стоит лишь соблюдать ПДД", – отметил Белошицкий.

Он также разместил ряд фотографий аварий на украинских дорогах.

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