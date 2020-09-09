МВД Украины до конца года установит более 200 камер автофиксации нарушений ПДД на дорогах государственного значения

Министерство внутренних дел до конца 2020 года установит 220 камер автофиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах государственного значения. Об этом 8 сентября заявил председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков, сообщает пресс-служба МВД Украины.
По его словам, агентство инфраструктурных проектов и Мининфраструктуры выступают государственным заказчиком программы по повышению безопасности дорожного движения.
"Основной задачей этой программы является снижение смертности на наших дорогах. В 2019 году в рамках программы были приобретены центр обработки данных, программное обеспечение, 30 первых комплексов фиксации и 1000 планшетов для патрульных. Мы видим высокую эффективность этой системы, поэтому уже на этот год заключили договор на 220 новых автоматических систем, которые будут установлены на дорогах государственного значения. А на последующие годы запланирована закупка еще 400 комплексов", – уточнил Хомяков.
Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.
Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.
3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.
8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых "фантомных патрулей".