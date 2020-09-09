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"Фантомные патрули". МВД Украины анонсировало новые средства для выявления нарушителей правил дорожного движения

В ближайшие несколько лет в Украине будет 300 патрульных автомобилей, оборудованных системами фиксации нарушений правил дорожного движения, сообщили в МВД Украины.

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До конца этого года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы фиксации нарушений ПДД
До конца этого года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы фиксации нарушений ПДД
Фото: depositphotos.com

Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемые "фантомные патрули". Об этом 8 сентября заявил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, сообщает пресс-служба МВД Украины.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, происходящие вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. Иными словами, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, которые едут в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупают четыре тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021–2023 годов заложена покупка нескольких таких приборов", – рассказал Билошицкий.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца этого года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а в ближайшие несколько лет будет 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей.

"Первая часть – это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть – это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья – это камеры типа TruCam", – уточнил Геращенко.

В ночь на 1 июня в Украине заработала система видеофиксации нарушений ПДД. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Теги: МВД, Украина, автомобили, полиция, авария, Антон Геращенко, ПДД, нарушители, дороги, видеофиксация, инфраструктура, Алексей Билошицкий, Кирилл Хомяков
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