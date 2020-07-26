Разворот через три полосы. Полицейские нашли водителя такси, совершившего грубейшее нарушение ПДД в Киеве

22 июля камеры зафиксировали, как такси Uber развернулось через все полосы движения перед мостом Патона в Киеве. Таксиста нашли, лишили водительского удостоверения, а админпротокол направили в суд.

Водителя такси Uber, который совершил вопиющее нарушение правил дорожного движения, нашли и задержали киевские полицейские.

22 июня камеры видеонаблюдения зафиксировали, как водитель Renault Logan, выезжая на мост Патона, внезапно изменил решение и совершил поворот влево. Для этого ему пришлось пересечь все три полосы движения, заставив затормозить десятки автомобилей и едва избежав столкновения.

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Видео: BerCrime / YouTube

Как написал 26 июля в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции НПУ Алексей Белошицкий, то, что никто не травмировался и не погиб, стало чудом.

"Водитель, конечно, не ожидал, что за свой поступок он понесет ответственность, но мы его разыскали и составили материалы по ч. 4 ст. 122 (создание аварийной обстановки) Кодекса об админнарушениях, а также временно изъяли его водительское удостоверение", – рассказал замглавы департамента.

По его словам, иногда кажется, что настолько вопиющие правонарушения просто не могут происходить в реальной жизни.

За подобное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 грн) или лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до года.