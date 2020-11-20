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Антон Геращенко
Антон Геращенко

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины.


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Система автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать авто на иностранных номерах. Дороги Украины стали чуточку безопаснее

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Вчера дороги Украины стали чуточку безопаснее.

Система автоматической автофиксации нарушений правил дорожного движения начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации.

Это означает, что со вчерашнего дня иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД.

Этот проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины.

Как это работает? Пограничник при въезде авто на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулем. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из базы данных ГПС.

Именно так случилось с гражданином Беларуси, водителем автомобиля Rover, который, двигаясь по трассе М05 Киев – Одесса, в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешенных 50 км/ч, а также с гражданином Молдовы, водителем автомобиля Mercedes, который превысил скорость на 24 км/ч, двигаясь по Южному мосту на левый берег в Киеве.

Теперь в отношении данных граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам.

Пограничники при выезде из Украины авто иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф.

Если водитель – иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину. Если владелец авто на иностранных номерах – гражданин Украины откажется платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

Первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы.

Скажу также, что далеко не во всех странах Европы и Азии действует система, позволяющая привлекать к ответственности водителей, приезжающих в страну на авто с иностранной регистрацией.

Но мы в Украине это сделали!

Источник: Антон Геращенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, автомобили, Антон Геращенко, ПДД
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