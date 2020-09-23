Украинцы оплатили 6% от суммы просроченных штрафов за нарушение ПДД

Из 735 млн грн по открытым производствам за нарушение правил дорожного движения в Украине оплачены штрафы на сумму около 45 млн грн, сообщил директор компании "Штрафы UA" Денис Дмитров.

Украинские водители с начала 2020 года оплатили 6% от суммы открытых исполнительных производств по просроченным штрафам за нарушение правил дорожного движения. Об этом 23 сентября сообщил директор компании "Штрафы UA" Денис Дмитров, пишет "Интерфакс-Украина".

По информации Дмитрова, из 735 млн грн по открытым производствам на 18 августа было уплачено штрафов на сумму около 45 млн грн.

"Сейчас оплатить просроченный штраф онлайн с помощью платежного сервиса почти невозможно из-за отсутствия информации о сумме, типе нарушения и реквизитах. По данным "Штрафы UA", около 2 тыс. пользователей приложения каждый месяц сталкиваются с блокировкой карточных счетов, конфискацией машин и другими санкциями", – сказал Дмитров.

Дмитров считает причиной сложившейся ситуации усложненную процедуру оплаты задолженностей. По его словам, даже при своевременной оплате иногда возникает долг из-за ошибок по техническим причинам, узнать о наличии которого можно лишь в тот момент, когда уже наложен арест на карточные счета или другие санкции.

"Решить эту проблему можно, если оцифровать процедуру предоставления данных для оплаты исполнительного производства с помощью внешнего сервиса. Для этого нужно, чтобы Министерство юстиции предоставило доступ к данным в базе исполнительной службы, а именно: о виде нарушения, сумме, а также реквизиты для оплаты", – считает директор "Штрафы UA".

"Штрафы UA" – сервис для водителей, который помогает упростить процесс уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. С помощью сервиса в 2020 году было уплачено штрафов на сумму более 50 млн грн. Приложение скачали больше 1 млн пользователей.