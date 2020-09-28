Мобильность для всех: как обустроить современный город, комфортный каждому

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Недавно я наткнулся на историю о ребенке с инвалидностью в российском Красноярске. 1 сентября после линейки учительница попросила фотографа сделать два снимка – один с этим самым ребенком, Ваней Смирновым, а второй без. Конечно, был скандал и проверка правоохранительных органов. Думаю, что многие родители даже не поняли, в чем проблема.

Такая история, на самом деле, могла произойти в любом городе на постсоветском пространстве. В нашем обществе по-прежнему искажено отношение к людям с инвалидностью. Мы попросту стараемся их не замечать. А между тем, к этой группе относится каждый седьмой житель планеты. И поэтому развитие современного города не может проходить без учета интересов людей с инвалидностью и т.н. маломобильных групп населения.

Доступность и инклюзивность

В части создания комфортной городской среды для людей с инвалидностью применяют понятия "доступность" и "инклюзивность".

Доступность в условиях городской среды – это, простыми словами, возможность получить необходимые услуги всем без исключения.

Люди с инвалидностью должны быть в состоянии сделать все необходимое сами, а не зависеть постоянно от родственников и соседей. Самый простой пример – номера этажей в лифте должны быть продублированы шрифтом Брайля, чтобы незрячий человек мог выбрать и нажать на нужную кнопку.

Второй важный аспект – это инклюзивность. Это слово обозначает включение людей с особыми потребностями в обычную жизнь общества. Например, в кинотеатрах или на стадионах должны быть места для людей на колясках, в школах – специально приспособлены классы, в которых могут обучаться дети с инвалидностью.

Я сразу скажу, что в Одессе мы давно не принимаем в эксплуатацию многоквартирные дома без соблюдения правил доступности. Эту практику мы внедрили еще задолго до того, как такие нормы закрепили на законодательном уровне. Однако новостроями наш город не ограничивается. Мы говорим о доступной среде в целом.

Человек на коляске не сможет поболеть за любимую команду вместе с другими болельщиками даже при наличии специальных мест, если до стадиона не добраться. Да что там до стадиона. Посмотрите на наши подъезды и дворы – они приспособлены для людей с инвалидностью? Или проведите эксперимент – по дороге на работу оцените удобство вашего маршрута для людей на коляске или костылях. Разбитые тротуары, отсутствие съездов, пандусы, по которым невозможно самостоятельно заехать, маршрутки, в которые не попасть даже маме с коляской.

Или вспомните свой колледж-институт-университет: смог бы человек с инвалидностью концентрироваться в нем на обучении, а не на том, как подняться в аудиторию на второй этаж?

Свобода передвижения – первый шаг

Людей с инвалидностью в мире около 1 миллиарда – каждый седьмой на планете. И большинство из них, утверждает ВОЗ, вынужденно чувствуют себя ограниченными из-за враждебной городской среды.

Еще раз вдумайтесь в цифру – речь идет о примерно 15% населения. И это не только об Украине или Одессе – проблемы есть во всех развивающихся и даже многих развитых странах. Людям с инвалидностью сложно попасть в собственные квартиры, пройти к чиновникам, пользоваться транспортом.

В связи с этим в 2016 году страны – участницы ООН договорились о новых принципах городского строительства и формализовали их в документе New Urban Agenda – Новая программа развития городов.

Конечно же, ни за день, ни за год невозможно сделать доступной всю городскую инфраструктуру. Слишком много всего нужно – правильные (а не "вертикального взлета") пандусы с перилами, съезды с тротуаров и на тротуары, низкопольный общественный транспорт, достаточная ширина проходов в зданиях, подъемники и лифты в труднодоступных местах, к примеру подземных переходах и т.д. и т.п.

Но если говорить о полномочиях городских властей, то здесь мы можем сделать три конкретных шага, которые позволят существенно улучшить ситуацию в данном вопросе.

Во-первых, провести инвентаризацию существующей инфраструктуры поквартально, а не только в отдельно взятых учреждениях. И с участием пользователей такой инфраструктуры. Нет смысла делать пандус в отдельном здании, если вокруг – враждебная человеку с инвалидностью среда. И нет смысла подходить к вопросу формально. Оценку должны давать те, кому этими пандусами пользоваться!

Во-вторых, нужно создать электронную карту инфраструктуры для людей с инвалидностью, которая позволит зафиксировать выявленные проблемы и комплексно расставить приоритеты.

Причем к созданию этой карты опять же нужно подключить самих людей с инвалидностью. И кого-то из них, кто имеет необходимые навыки, например, в программировании, даже в рамках социального заказа – за средства городского бюджета.

В-третьих, нужно добиться выполнения современных строительных норм повсеместно. Поясню: в апреле 2019 года в силу вступил "ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд". Документ собрал и узаконил требования к строителям и архитекторам в этом вопросе.

И если наладить обратную связь от горожан о соблюдении данных норм, мы получим массив информации для реакции городских служб.

Без сомнений, не все старые здания возможно перестроить под нужды людей с инвалидностью. Кстати, в этом контексте перенос большинства городских служб в единый административный центр, построенный по всем правилам доступности, объективно – большой шаг вперед, который сделала Одесса.

Отдельных мер требуют люди с проблемами зрения и слуха. Мы все знаем про необходимость дублировать важную информацию шрифтом Брайля, но часто ли вы видите его в общественных пространствах? К счастью, постепенно в Одессе растет количество светофоров со звуковыми сигналами и появляется тактильная плитка – желтая с рельефом. Но сделать в этом направлении нужно еще очень и очень много.

Экономические последствия

Наверняка у многих уже возник вопрос: "А где брать на все это средства?"

Вопрос верный. И ответ на него – городской бюджет развития.

Давайте будем честны: если до 15% жителей города – это люди с инвалидностью, разве не правильно было бы направить 15% городского бюджета развития на инвентаризацию и создание инфраструктуры для людей с инвалидностью и их вовлечение в эти работы?

И я прошу обратить внимание: речь идет именно о бюджете развития, т.к. вложения в такую инфраструктуру через время обернутся ростом доходов в бюджет.

Специалисты ООН подчеркивают: несоблюдение принципа инклюзивности ведет к росту бедности и неравенства. Без доступного транспорта и инфраструктуры эти люди не могут получить нормальное образование – попросту не могут добраться к месту учебы. А затем – не могут получить работу: до нее тоже нельзя добраться, да и нужных знаний уже нет.

Ну и самое важное. Экономисты международных организаций, изучавшие влияние инклюзивности городов, говорят о потере примерно 7% ВВП из-за отсутствия равных условий в городской инфраструктуре. При этом инвестиции в создание таких условий при строительстве составляют от 0,5% до 1% ВВП. Давайте построим обратную зависимость – семикратный рост доходов от инвестиций в инфраструктуру для людей с инвалидностью, конечно, выглядит преувеличенным. Однако при правильном подходе и планировании, это в любом случае даст положительный результат для бюджета.

Кроме того, мы можем получить дополнительный приток туристов, если привлечем людей с особыми потребностями. В наших силах обеспечить им в Одессе инклюзивный туризм и соответствующий результат для города.

"Не создавая необходимые условия в сфере доступности, туристические города теряют возможных приезжих – людей на колясках, родителей с маленькими детьми, престарелых людей, что составляет 15–20% возможных доходов", – констатируют специалисты ООН.

Так что вывод очевиден.

Что дальше?

На общегородском уровне нам необходима стратегия развития доступности в Одессе, которая охватывала бы следующие направления:

Повсеместное создание в жилых зонах условий для безбарьерного перемещения.

Обустройство общественных зон, инфраструктуры развлечений и отдыха – от городских парков и рынков до театров и спортивных площадок. Вдумайтесь, во время Одесского кинофестиваля люди с инвалидностью ездили в туалет на вокзал!

Обеспечение свободного прохода на улицах. К сожалению, даже в центре города на тротуаре часто не проехать. И это не только вопрос съездов. Из-за припаркованных машин, столиков ресторанов или других препятствий в пешеходной зоне на коляске часто не проехать.

Доступный транспорт. Если город постепенно закупает трамваи и троллейбусы, подходящие для людей на колясках, то по дорогам области ездит транспорт, который и для абсолютно здоровых людей слабо подходит.

При этом важно подчеркнуть, что на всеукраинском уровне Одесса в вопросе доступности и инклюзивности выглядит неплохо.

В августе 2019 года один из основателей организации "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк опубликовал в Facebook свой личный рейтинг доступности городов. Тогда Одесса заняла девятое место из 23 возможных. Не очень плохо, если сравнивать с Черниговом или Кривым Рогом.

Хотя, с другой стороны, в этом рейтинге нас обошел Славянск – город в Донецкой области, который пережил войну, а сегодня активно развивается благодаря грантовой поддержке со стороны международных организаций.

То есть очевидно, что до мирового уровня нам еще предстоит долгий путь.

При этом еще раз подчеркну. По этому пути нам нужно идти вместе с людьми с инвалидностью. Это они должны давать оценку доступности транспорта, аптек, административных услуг, заведений общепита, супермаркетов и торговых центров.

Источник: "ГОРДОН"