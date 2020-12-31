ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Правительство Украины подписало соглашения о распределении участков на добычу газа

Правительство Украины 31 декабря подписало соглашения о распределении продукции на семи нефтегазовых участков на следующие 50 лет, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заключение соглашений о разделе продукции на девяти участках Кабмин объявил в 2019 году
Заключение соглашений о разделе продукции на девяти участках Кабмин объявил в 2019 году
Фото: geo.gov.ua

31 декабря правительство подписало соглашения о распределении продукции на семи нефтегазовых участках. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашения дают возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа и помогут существенно увеличить объемы добычи.

"Подписание соглашений о разделе продукции на нефтегазовых участках продемонстрирует международным инвесторам, что Украина является привлекательной для инвестиций, а правительство выполняет взятые на себя обязательства", – заявил премьер-министр.

По информации "ЛІГАБізнес.Інформ", договоры о праве разработки месторождений в течение 50 лет заключили со следующими компаниями на семи участках: 

  • "Ургазвидобування" (находится в управлении "Нафтогазу") – на разработку Бузовской, Бакалийской, Берестянской и Ивановской площадей);
  • "ДТЕК Нафтогаз" (принадлежит Ринату Ахметову) – на разработку Зиньковского участка;
  • Geo Alliance Group (связанная с Виктором Пинчуком) – на Софиевскую площадь;
  • "Західнадрасервіс" (конечным бенефициарным собственником в госреестре юрлиц указан Зиновий Козицкий) – на Угновский участок.

В Госслужбе геологии и недр Украины рассказали, что заключение соглашений о разделе продукции на девяти участках Кабмин объявил в 2019 году. В июле 2019 года межведомственная комиссия при Минэнергоугля определила победителей. Правительство поддержало предложения заключить договоры с победителями конкурсов. 28 декабря принято решение об одобрении семи договоров.

"Соглашение о разделе продукции предусматривает, что Украина передает право инвестору на указанный срок проводить поиск, разведку и добычу углеводородов на участке недр, а инвестор обязуется выполнить порученные работы за свой счет и получать плату в виде части добытой продукции", – заявил председатель Госслужбы геологии и недр Украины.

Остались не заключенными договоры по трем участкам. Доработки текста соглашения по Варвинскому участку с Ukrainian Energy L.L.C продолжаются. "Vermilion Energy" вышел из переговоров на заключение сделок по Балаклейский и Ивановской площадях, на которые подавался совместно с "Ургазвидобуванням". ЗАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" объявляли победителем конкурса по Русановскому участку, однако они отказались от заключения сделки.

Теги: Ринат Ахметов, Украина, газ, инвестиции, правительство, разведка, ДТЭК, соглашение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
Тина Кароль рассказала, кому доверяет секреты и почему у нее нет подруг
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
"Ночью будут танцы". Каменских раскрыла секрет незабываемой встречи Нового года
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
  COVID вдохновляющий? Подборка песен и клипов о коронавирусе
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Необычно, но красиво", "Какая цыценька". Блогер, увеличившая скулы, снялась обнаженной
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
"Очередь в туалет – 20 человек". Седокова в канун Нового года застряла в Домодедово
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Исполнитель роли Жоффрея де Пейрака Оссейн умер от COVID-19 на следующий день после своего 93-летия
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
Ризатдинова озвучила в сети заветное желание
Павлик в день 55-летия отправился в баню
Павлик в день 55-летия отправился в баню
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
Белодед обнародовала фото с отцом
Белодед обнародовала фото с отцом
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS