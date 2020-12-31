Правительство Украины подписало соглашения о распределении участков на добычу газа

Правительство Украины 31 декабря подписало соглашения о распределении продукции на семи нефтегазовых участков на следующие 50 лет, сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Заключение соглашений о разделе продукции на девяти участках Кабмин объявил в 2019 году Фото: geo.gov.ua

31 декабря правительство подписало соглашения о распределении продукции на семи нефтегазовых участках. Об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров Украины.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что соглашения дают возможность привлечь не менее 12 млрд грн в добычу газа и помогут существенно увеличить объемы добычи.

"Подписание соглашений о разделе продукции на нефтегазовых участках продемонстрирует международным инвесторам, что Украина является привлекательной для инвестиций, а правительство выполняет взятые на себя обязательства", – заявил премьер-министр.

По информации "ЛІГАБізнес.Інформ", договоры о праве разработки месторождений в течение 50 лет заключили со следующими компаниями на семи участках:

"Ургазвидобування" (находится в управлении "Нафтогазу") – на разработку Бузовской, Бакалийской, Берестянской и Ивановской площадей);

"ДТЕК Нафтогаз" (принадлежит Ринату Ахметову) – на разработку Зиньковского участка;

Geo Alliance Group (связанная с Виктором Пинчуком) – на Софиевскую площадь;

"Західнадрасервіс" (конечным бенефициарным собственником в госреестре юрлиц указан Зиновий Козицкий) – на Угновский участок.

В Госслужбе геологии и недр Украины рассказали, что заключение соглашений о разделе продукции на девяти участках Кабмин объявил в 2019 году. В июле 2019 года межведомственная комиссия при Минэнергоугля определила победителей. Правительство поддержало предложения заключить договоры с победителями конкурсов. 28 декабря принято решение об одобрении семи договоров.

"Соглашение о разделе продукции предусматривает, что Украина передает право инвестору на указанный срок проводить поиск, разведку и добычу углеводородов на участке недр, а инвестор обязуется выполнить порученные работы за свой счет и получать плату в виде части добытой продукции", – заявил председатель Госслужбы геологии и недр Украины.

Остались не заключенными договоры по трем участкам. Доработки текста соглашения по Варвинскому участку с Ukrainian Energy L.L.C продолжаются. "Vermilion Energy" вышел из переговоров на заключение сделок по Балаклейский и Ивановской площадях, на которые подавался совместно с "Ургазвидобуванням". ЗАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" объявляли победителем конкурса по Русановскому участку, однако они отказались от заключения сделки.