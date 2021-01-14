ДТЭК и Honeywell провели заводские испытания компонентов системы накопления энергии

Часть испытаний новой системы проходили удаленно из-за карантина, а часть – в США, на площадке производителя, сообщил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе.

Эмануэле Вольпе: Из-за карантина в некоторых странах мы пошли по сценарию заводских испытаний в удаленном режиме по видеосвязи Фото: expro.com.ua

Украинская компания ДТЭК и американская корпорация Honeywell успешно провели заводские испытания основных компонентов первой в Украине промышленной литий-ионной системы накопления энергии, начало монтажа которой запланировано на январь 2021 года. Об этом заявил директор по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, сообщили в пресс-службе украинской компании.

"Несмотря на тяжелую ситуацию с пандемией и сложности с логистикой, мы с нашими партнерами из Honeywell успешно протестировали все основные компоненты литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч. Из-за карантина в некоторых странах мы пошли по сценарию заводских испытаний в удаленном режиме по видеосвязи", – сказал Вольпе.

По его словам, заводские испытания стеков с батареями производства Powin Energy проходили удаленно по видеосвязи с Торонто из-за жесткого карантина в Канаде и закрытия границ. Остальные части системы накопления энергии – трансформатор, распредустройство и контейнер для батарейных стэков – успешно прошли удаленные испытания, отметил директор по инновациям ДТЭК.

"В то же время, произведенный компанией EPC Power инвертор принимался и испытывался специалистами ДТЭК в Сан-Диего, США на площадке производителя", – добавил Вольпе.

Он также сообщил, что первоначальная емкость в 1,5 МВт-ч была увеличена Honeywell до 2,25 МВт-ч. Это позволит гарантировать эксплуатационные характеристики системы с учетом естественной деградации батарей и выйти на новые сегменты рынка – в первую очередь, балансирующий, отметил директор по инновациям ДТЭК.

Вольпе напомнил, что недавно ДТЭК презентовал свою новую десятилетнюю стратегию развития, в которой компания взяла на себя обязательства по трансформации в более экологичный, эффективный и технологичный бизнес.

"Проект строительства системы накопления энергии – один из важных составляющих этой стратегии. Он станет нашим пилотом по наработке оптимальных моделей работы на различных сегментах энергетического рынка страны. ДТЭК первым в Украине намерен пройти этот непростой путь, построить эффективную бизнес-модель и открыть возможности для построения в нашей стране батарей большой мощности, что станет нашим вкладом в декарбонизацию отечественной энергетики", – сказал Вольпе.

"Мы очень рады, что смогли завершить испытания первой аккумуляторной системы хранения энергии, которая будет эксплуатироваться ДТЭК в Украине в это непростое время. Наши команды продемонстрировали невероятный энтузиазм и вместе работали над тем, чтобы во время пандемии предоставить конечный продукт вовремя, выполнив удаленные виртуальные заводские приемочные испытания, гарантирующие, что система хранения энергии Honeywell готова к работе. Благодарим ДТЭК за сотрудничество в успешной реализации этого проекта", – отметил генеральний директор по возобновляемой энергетике и распределенным активам Honeywell Process Solutions Эрен Эргин.

ДТЭК подписал контракт с американской компанией Honeywell на поставку литий-ионной системы накопления энергии мощностью 1 МВт и емкостью 2,25 МВт-ч в июле 2020 года. Батарея будет установлена на площадке возле Запорожской ТЭС.