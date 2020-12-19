На территории Дворца "Украина" ДТЭК открыла праздничный "Городок зимних развлечений"

В городке работает самая высокая горка Киева, рождественская ярмарка, резиденция Святого Николая, установлена 16-метровая новогодняя экоелка, украшенная 650 игрушками в виде музыкальных инструментов.

Для детей, которые требуют особого внимания, на праздничные события зарезервированы социальные сеансы Фото: пресс-служба ДТЭК

В Киеве открылся праздничный городок с резиденцией Святого Николая, рождественской ярмаркой и катком. ДТЭК в партнерстве с Дворцом "Украина" организовали в центре столицы "Городок зимних развлечений", сообщает пресс-служба компании.

На территории городка – самая высокая горка Киева и 16-метровая новогодняя экоелка, украшенная 650 игрушками в виде музыкальных инструментов.

"Компания ДТЭК традиционно дарит тепло и свет всем своим клиентам, сотрудникам и жителям городов, где присутствует наш бизнес. Мы рады присоединиться к событию, которое создает праздничную новогоднюю атмосферу. Для нас важна также социальная миссия проекта "Городок зимних развлечений" – пригласить на новогоднюю локацию детей из малообеспеченных семей и детских домов, детей погибших участников ООС и детей с инвалидностью. Верим, что этот проект обязательно подарит всем уют грядущих праздников, поддержит и вдохновит всех на добрые дела", – отметил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук.

Для детей, которые требуют особого внимания, на праздничные события зарезервированы социальные сеансы.

"Новогодняя сказка в центре столицы возможна. В этом году мы дарим радость, новогоднее настроение, невероятные эмоции и заботу в наше непростое время. Спасибо за огромную поддержку нашему партнеру ДТЭК. Вместе мы создаем хорошую и теплую историю", – отметил и.о. директора Дворца "Украина" Владислав Кругляков.