"Зимова казка". Dzidzio в новогоднем клипе в образе Деда Мороза раздавал подарки и соблазнял воспитательницу. Видео
Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) 4 декабря на своем канале в YouTube разместил клип на новогоднюю песню "Зимова казка". В ролике артист в образе Деда Мороза вместе с другом-оленем появляется на утреннике в детском саду, чтобы вручить детям, роли которых исполнили взрослые артисты, подарки. Во время новогоднего представления Дед Мороз кокетничает с воспитательницей, а в финале пытается обнять ее ниже талии.
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