Dzidzio стал вторым звездным детективом в шоу "Маска"

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) примет участие в шоу "Маска" на канале "Украина" в качестве детектива – ему вместе с певицей Олей Поляковой, которая также является детективом, предстоит разгадать, кто из звезд украинского шоу-бизнеса, спорта или политиков прячется под маской.

Украинский певец Dzidzio (Михаил Хома) станет вторым звездным детективом в шоу "Маска" на канале "Украина". Об этом он написал 24 ноября в Instagram.

"Время открыть секрет – я стал звездным детективом в оригинальном гипер-шоу "Маска". Будете смотреть и помогать мне отгадывать звезд, которые прячутся под масками?" – обратился артист к фолловерам.

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Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала. Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам.

Ведущим телепроекта заявлен Владимир Остапчук. Первым звездным детективом стала украинская певица Оля Полякова. Дата премьеры шоу пока не разглашается.

3 октября на канале "1+1" состоялась премьера шоу "Маскарад", в котором две команды соревновались за то, чтобы получить право отгадать звезду, которая прячется в маскарадном костюме.

После этого ТРК "Украина" обвинила коллег в плагиате. В ответ на это представители канала "1+1" заявили, что намерены защитить в суде честь и деловую репутацию.