"Победитель по жизни". Жена Dzidzio – певица Slavia обнародовала совместное фото с мужем

По словам певицы Slavia, она преподнесла супругу – певцу Dzidzio в подарок на день рождения лавровый венок.

Украинская певица Slavia (Ярослава Хома) 22 ноября в Instagram обнародовала серию фотографий, которые были сделаны во время празднования дня рождения ее мужа – певца Dzidzio (Михаила Хомы).

На заглавном снимке супруги запечатлены вместе с бокалами в руках, а на других фото позируют отдельно в лавровом венке.

"Михаил – победитель по жизни, поэтому я готовила ему символический подарок. Лавровый венок – символ славы, победы, мира", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Михаил и Ярослава Хома поженились в 2013 году.

Летом 2020 года супруга артиста дебютировала как певица под творческим псевдонимом Slavia.

"Когда все достает, женщина понимает, что должна наконец быть собой, говорить о том, что чувствует, и не бояться реализовать себя. Так и родилась песня!" – заявила тогда она.

Комментируя клип, Dzidzio заявил, что "увидел в нем камни в свой огород".