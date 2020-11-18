"Хорош попец", "So sexy". В сети обсуждают дефиле Остапчука в мини-платье. Видео

Украинский ведущий Владимир Остапчук показал, как выглядит в женском платье.

Стендап-комик и ведущий шоу "Маска" на канале "Украина" Владимир Остапчук 18 ноября разместил в сети видео, на котором запечатлен во время импровизированного дефиле.

Ведущий примерил три образа, появившись сперва в женском мини-платье с пайетками, затем переоделся в спортивную майку и шорты, а после вышел из гримерки в костюме.

"Вовсю готовимся к самому непредсказуемому шоу Украины "Маска". Выбери лук, который идеально подойдет ведущему, – подписал он ролик.

"Хорош попец", – оценили образ ведущего фолловеры.

"А платье идет", – прокомментировали пользователи сети.

"So sexy", – отметили поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение". В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика.

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала. Участниками проекта станут украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ведущим телепроекта заявлен Владимир Остапчук.

Дата премьеры шоу пока не разглашается.