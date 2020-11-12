"Каждый живет ради себя". Остапчук рассказал, как относится к многолетним бракам

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который в октябре 2020 года женился во второй раз, считает, что не стоит молчать, если разлюбил.

Украинский ведущий Владимир Остапчук заявил, что в случае развода бывшие супруги должны поблагодарить друг друга и оставить отношения в прошлом. Об этом он написал в Facebook 11 ноября.

"Это нормально – закончить то, что тяжело обоим, признаться в этом и жить дальше на полную", – сообщил он.⠀

Остапчук отметил, что плохой брак не означает, что супруги являются плохими родителями для своих детей.

"Я искренне радуюсь за огромный семейный стаж, но если ты больше не любишь – зачем молчать? Ради чего и кого? Детей и внуков? Но это самообман, каждый живет ради себя и любовь к миру начинает с любви к себе. Счастливые мама и папа отдельно лучше, чем ругань и злость под одной крышей", – отметил он.

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2020 года Остапчук женился на Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.