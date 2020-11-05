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05 ноября, 2020
 
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Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках

Украинский ведущий Владимир Остапчук поделился в сети фрагментом видео, на котором запечатлен его двухлетний сын Эван.

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Эван сын Остапчука от первого брака
Эван – сын Остапчука от первого брака
Фото: vova_ostapchuk / Instagram

Украинский ведущий Владимир Остапчук 4 ноября разместил в сети ролик, на котором запечатлен его сын Эван с детским планшетом в руках.

На видео показан момент, как ребенок то и дело отвлекается на мелодию, воспроизводимую гаджетом, преодолевая желания уснуть.

"Эван желает приятных снов", – подписал ролик ведущий.

Эван – сын Остапчука от первого брака с переводчицей Еленой Войченко. Он родился в 2018 году. У Эвана есть родная сестра Эмилия (2013). Остапчук и Войченко расторгли брак 6 марта 2020 года после 12 лет совместной жизни.

Сейчас ведущий женат на юристе Кристине Горняк. Свадебная церемония пары состоялась 15 октября 2020 года в загородном ресторанном комплексе под Киевом.

Теги: дети, Владимир Остапчук
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