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19 октября, 2020
 
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"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк

Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал и показал, как прошла их свадьба с нотариусом Кристиной Горняк.

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Остапчук и Горняк поженились 15 октября
Остапчук и Горняк поженились 15 октября
Фото: kristygor / Instagram

Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в Instagram мини-фильм о свадьбе с нотариусом Кристиной Горняк. 

"Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить еще раз и даже сейчас, когда пишу эти строки, расплываюсь в улыбке и нежности", – рассказал он.

По словам Остапчука, он очень ждал дня свадьбы, и "даже в самых смелых мечтах не мог представить, что будет так круто".

Шоумен рассказал, что в оформлении зала использовали больше тысячи свечей и живые цветы.

Видео включает романтические кадры пары, девичник, мальчишник, подготовку к свадьбе и само торжество, а также клятвы молодоженов.

"Ты стала моей женой и моей судьбой", – сказал Остапчук.

"Я обещаю быть для тебя музой и вдохновением", – ответила Горняк.

Остапчук и Горняк оформили отношения 15 октября. Невеста на торжестве сменила три платья.

Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа. Пара планировала расписаться 1 октября, но вынуждена была отменить свадебную церемонию, так как оба заразились коронавирусом. 18 сентября шоумен обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.

В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба состоится 15 октября 2020 года.

Теги: свадьба, Владимир Остапчук, Кристина Горняк
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