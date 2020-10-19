"Ты стала моей судьбой". Остапчук показал фильм о свадьбе с Горняк

Украинский шоумен Владимир Остапчук опубликовал в Instagram мини-фильм о свадьбе с нотариусом Кристиной Горняк.
"Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить еще раз и даже сейчас, когда пишу эти строки, расплываюсь в улыбке и нежности", – рассказал он.
По словам Остапчука, он очень ждал дня свадьбы, и "даже в самых смелых мечтах не мог представить, что будет так круто".
Шоумен рассказал, что в оформлении зала использовали больше тысячи свечей и живые цветы.
Видео включает романтические кадры пары, девичник, мальчишник, подготовку к свадьбе и само торжество, а также клятвы молодоженов.
"Ты стала моей женой и моей судьбой", – сказал Остапчук.
"Я обещаю быть для тебя музой и вдохновением", – ответила Горняк.
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Я бы хотел поставить нашу свадьбу на slowmo, пережить ещё раз и даже сейчас, когда пишу эти строки - расплываюсь в улыбке и нежности. * Я очень ждал НАШ ДЕНЬ, я его представлял и прокручивал, но даже в самых смелых мечтах не мог представить, что будет ТАК КРУТО * * Милые наши @love__agency я до сих пор не понимаю, как вы это все организовали. Это же мини Евровидение! 100 человек команды! Эти был для нас такой мастер-класс профессионализма, что просто ах * * Спасибо огромное @zafferano_zoloche, что мы смогли за месяц втиснуться в ваш плотный график, вы для нас строили и продлевали * * @blossom_design.com.ua Я НЕ ВИДЕЛ ЕЩЁ ТАКОЙ КРАСОТЫ! Больше 1000 свечей, живые цветы, оформление и зона церемонии, аналогов которой ещё не было * * Звук и видео - как на Олимпийском * @franz_audio Благодарю * * Когда мы пришли в зал, то чуть офигели - восемь фотографов, видео и одни вспышки * * Но когда увидели результат - поэтому * * Photo @vitaliymelnik @masha.golub @taranenkopro @rasputinviktor @yuriy.reva @deusflow Video @portrait_video @romanbelo * @nika_konstantinova и @sergey__luchik - Я полностью доверился организаторам, как ведущий - расслабился и «о, чудо» я стал гостем и смеялся, ловил подколки и просто наслаждался. Вы большие умнички!! * Muah @nasti_mekheda * Dress @crystalsalon.kyiv @millanova_kyiv * Нереальный торт @bize_kiev * Rent decor @famiglia_catering * Наш DJ @igor_skliar - wow * * @evgenykhmara обожаю тебя уже много лет, спасибо * * Настя aka @kola__official - твой голос теперь в моей памяти на нашем первом танце. * @thecavaliersband - ух мы зажгли с вами * * @romanbondarchukillusionist * * @v_serduchka И вся команда - это был просто РАЗРЫВ! Я в какой-то момент боялся, что ресторан вынесут по камешкам)) ЭТО НЕЗАБЫВАЕМО * * Отдельная благодарность @vishnevska.studio за крутезную полиграфию * * Вы все, более ста человек сделали нашу #свадьбугода * С любовью, семья Остапчуков * * #свадьбагода #вместемыможемвсе
Остапчук и Горняк оформили отношения 15 октября. Невеста на торжестве сменила три платья.
Остапчук сделал предложение Горняк 19 августа. Пара планировала расписаться 1 октября, но вынуждена была отменить свадебную церемонию, так как оба заразились коронавирусом. 18 сентября шоумен обнародовал в сети отрицательный тест на коронавирус, сообщив, что выздоровел.
В конце сентября 2020-го Остапчук сообщил, что их с Горняк свадьба состоится 15 октября 2020 года.