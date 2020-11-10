Остапчук рассказал, почему мужчины плачут

Украинский ведущий Владимир Остапчук 10 ноября в Instagram обнародовал свадебное фото, на котором запечатлен плачущим рядом со своей избранницей, юристом Кристиной Горняк.
По словам ведущего, из-за такой реакции во время свадебной церемонии многие назвали его "актером, который распускает сопли".
"Да-да, я слышал, многие говорили, мол, вот Остапчук актер, дайте ему "Оскара", зачем распускать сопли и все в подобном роде. Так почему же мужчинам нельзя плакать? Мужчины тоже люди, и у нас тоже есть переживания, сомнения, страхи. Наша маскулинность никуда не денется, если мы в особенные моменты жизни пустим слезу", – написал он.
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Мужчины не плачут? * Да-да, я слышал многие говорили, мол, вот Остапчук актёр, «дайте ему Оскара», зачем распускать сопли и все в подобном роде. * Так почему же нам, мужчинам «нельзя плакать»? * Что нам говорили в детстве? Вспомните? Терпеть, молчать, подавлять и в себе вынашивать все эмоции * Да, представьте, что мужчины тоже люди и у нас тоже есть и переживания, и сомнения и страхи. * И часто вместо «обними меня, мне страшно» мужчина скатывается в агрессию или молча закипает. * А любовь? * Вспомните подростков парней?) Скупые комплименты и насмешки друзей? Куда уж тут до «нежностей». * Нет, это не значит что все мужики должны стать нюнями и тряпками, но наша маскулинность никуда не денется, если мы напишем любимой письмо на бумаге, прочитаем стихи или в особенные моменты жизни пустим слезу. * А вы как думаете?
Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2015 года Остапчук женился на Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.
Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.