Остапчук рассказал, почему мужчины плачут

По словам украинского телеведущего Владимира Остапчука, мужские слезы не отражаются на маскулинности.

Украинский ведущий Владимир Остапчук 10 ноября в Instagram обнародовал свадебное фото, на котором запечатлен плачущим рядом со своей избранницей, юристом Кристиной Горняк.

По словам ведущего, из-за такой реакции во время свадебной церемонии многие назвали его "актером, который распускает сопли".

"Да-да, я слышал, многие говорили, мол, вот Остапчук актер, дайте ему "Оскара", зачем распускать сопли и все в подобном роде. Так почему же мужчинам нельзя плакать? Мужчины тоже люди, и у нас тоже есть переживания, сомнения, страхи. Наша маскулинность никуда не денется, если мы в особенные моменты жизни пустим слезу", – написал он.

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2015 года Остапчук женился на Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. Пара прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.