Бульвар Шоубиз
 
12 ноября, 2020
 
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Остапчук рассказал, зачем злит дворовых собак

Украинский ведущий и стендап-комик Владимир Остапчук говорит, что злые собаки помогают ему следить за фигурой.

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Остапчук ест салаты, чтобы похудеть
Остапчук ест салаты, чтобы похудеть
Vladimir Ostapchuk / Facebook

Украинский шоумен и стендап-комик Владимир Остапчук в интервью, которое опубликовано 12 ноября на сайте "Обозреватель", рассказал, что следит за фигурой с помощью разных видов физической активности.

"Хожу в зал, бегаю. Иногда, когда я вижу дворняжку, пытаюсь ее разозлить, а потом убегаю от нее, тем самым сжигаю много калорий", – пошутил он.

По словам Остапчука, проблемы с лишним весом появились у него четыре года назад. Ведущий отметил, что речь идет о четырех килограммах.

ы поправился на три килограмма, потом в шоке начинаешь себя изводить – практически ничего не ешь, сидишь два дня на салатах, приходишь в норму и снова наедаешься. И у тебя снова плюс четыре килограмма. И так происходит уже около четырех лет", – признался ведущий.

Остапчук родился в 1984 году в Умани. Карьеру ведущего он начал в 2009 году после окончания школы дикторов на канале СТБ. В 2017 году эмигрировал в Канаду и до 2019 года жил на две страны. В том же году вел в Киеве песенный конкурс "Евровидение". В 2020 году Остапчук начал карьеру стендап-комика.

15 октября 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее его женой была переводчица Елена Войченко. Они прожила вместе 12 лет. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

Теги: Владимир Остапчук
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